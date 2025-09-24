為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    南韓即將通過允許刺青法案 「紋身師」迎來曙光

    南韓國會預計很快就會通過具有里程碑意義的《紋身師法案》，允許非醫務人員紋身。（美聯社）

    南韓國會預計很快就會通過具有里程碑意義的《紋身師法案》，允許非醫務人員紋身。（美聯社）

    2025/09/24 15:57

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然在南韓沒有行醫執照就給別人紋身是違法行為，但南韓國會預計很快就會通過具有里程碑意義的《紋身師法案》，允許非醫務人員為人紋身。

    根據《美聯社》報導，南韓是已開發國家中唯一一個有此類規定的國家。如果被發現為他人紋身，紋身藝術家將面臨最高5年監禁和5000萬韓元（約108.6萬台幣）的罰款。但政府並未積極執行規定，導致許多紋身師在暗中謀生。

    南韓只允許有執照的醫生進行紋身，與1992年最高法院的1項裁決相關。該裁決將紋身視為一種醫療手段，並指出紋身針和墨水可能會帶來健康風險。

    《紋身師法案》即將通過一事，標誌著南韓數萬紋身師的勝利。他們透過集會、憲法訴求和其他方式，努力爭取廢除長達數十年的刺青禁令。

    目前《紋身師法案》已在南韓議會的衛生和司法委員會獲得批准。南韓衛生部表示支持該法案，醫生的反對聲音也已減弱。有觀察家稱，該法案最早可能在25日通過，屆時將舉行全體會議。

    該法案通過後將在2年寬限期後生效，其核心內容是為紋身師引入官方執照。該法案將要求紋身師每年在政府指定地點參加衛生教育課程。

    值得注意的是，以前紋身在南韓常常與黑幫和罪犯聯繫在一起，但現在逐漸被接受為一種自我表達的形式。如今各行各業的人都很容易找到紋身的人，包括防彈少年團的田柾國、TWICE的孫彩瑛等。

