颱風樺加沙逼近廣東！深圳民眾超市瘋搶蔬菜畫面曝光

中國網友分享一段影片，深圳當地民眾因應颱風天瘋狂搶菜，影片曝光迄今超過31萬次觀看，PO文曝光後引起許多網友議論，有人直呼「難怪我去的時候一條菜都沒了」。（圖擷自微博、本報合成）

2025/09/24 15:54

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風「樺加沙」預計今天（24日）下午至晚上登陸中國廣東沿海一帶。中國網友分享一段影片，深圳當地民眾因應颱風天瘋狂搶菜，影片曝光迄今超過31萬次觀看，PO文曝光後引起許多網友議論，有人直呼「難怪我去的時候一條菜都沒了」。

中國社群平台微博博主「大嘴老爺車」昨發文並附上影片，內容提及「颱風來了，看看深圳人怎麼搶菜的。賣豆角（長豇豆）的，第一次享受這種待遇！」

公開影像可見，多位民眾擠在一起搶菜，甚至有人只用手伸進前方拿菜，錄製影片高呼「有必要搶嗎？」

大量中國網友看到影片後相繼留言，有人說「真的是搶阿」、「深圳為搶菜，也是拚了喔......」、「太誇張了吧，不就今天颱風嗎」、「有必要嗎？」、「難怪我去的時候一條菜都沒了」。

「中國天氣」指出，樺加沙颱風預計今天下午至夜間登陸；微博帳號「中央氣象台」今日下午1時42發文表示，今天中午前後，颱風「樺加沙」的中心在廣東江門台山市上川島南側經過，附近的沙堤海島站記錄到每秒67公尺的可怕陣風，上川島站也觀測到每秒65.1公尺陣風。

