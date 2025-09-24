為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    哥倫比亞總統痛批美國襲擊加勒比海船隻 呼籲追究川普責任

    哥倫比亞總統裴卓23日在聯合國大會上呼籲，對美國總統川普以及其他參與本月加勒比海船隻遭襲事件的美國官員展開刑事調查。（美聯社）

    哥倫比亞總統裴卓23日在聯合國大會上呼籲，對美國總統川普以及其他參與本月加勒比海船隻遭襲事件的美國官員展開刑事調查。（美聯社）

    2025/09/24 14:03

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕哥倫比亞總統裴卓23日在聯合國大會上呼籲，對美國總統川普以及其他參與本月加勒比海船隻遭襲事件的美國官員展開刑事調查。

    根據美聯社報導，裴卓23日表示，必須對與3次襲擊事件有關的美國官員提起刑事訴訟，並強調即使是下令發動襲擊的川普也不能例外。

    裴卓指出，美國在發動第一次襲擊後，稱遭攻擊的船上人員是委內瑞拉毒梟幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員，但事實並非如此。

    裴卓補充，假設船隻確實在運毒，那麼船上人員也並非毒販，只是來自拉丁美洲的貧困青年，他們別無選擇。

    裴卓強調，美國稱在加勒比海發射飛彈是為了打擊毒品走私的說法純屬謊言。他還質疑說「難道真的有必要轟炸加勒比海上的無辜平民嗎？」

    據川普政府稱，美國第一次襲擊委內瑞拉運毒船是在9月2日，造成11人死亡。第二次襲擊發生在9月16日，導致3人死亡。

    美國第三次襲擊船隻是在9月19日，造成3人死亡。值得注意的是，川普此次並未提及委內瑞拉。

    川普政府聲稱，這些軍事行動是必要的升級措施，旨在遏制毒品流入美國。但川普政府未解釋，如何評估船上貨物以及確定船上人員與犯罪集團的關係。

