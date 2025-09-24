為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    于朦朧案爆「權貴殺人」傳聞 中共抓人、封號10萬全網炸鍋

    于朦朧11日在北京墜樓過世，外界認為死因不單純。（翻攝自微博）

    于朦朧11日在北京墜樓過世，外界認為死因不單純。（翻攝自微博）

    2025/09/24 13:57

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國男星于朦朧的離奇墜樓案，在官方定調為「飲酒後意外墜樓」後，非但未能平息輿論，反而因疑點重重，引爆了質疑「權貴殺人」的巨大民怨。為強力維穩，中共當局已展開大規模言論審查與抓捕行動。中國社群平台微博23日晚間宣布，已清理超過10萬條相關違規內容，並對上萬個帳號進行處置。

    官方抓人封號稱闢謠 反被譏「此地無銀三百兩」

    北京朝陽區警方21日晚間發布通報，稱已將三名編造傳播虛假訊息的女子採取刑事強制措施。警方指控，鄭姓女子（40歲）編造「大佬要潛規則他...被灌醉後侵害，想不開跳樓」；袁姓女子（29歲）則編造于朦朧「被吊在高樓，活活拔掉指甲、開膛破肚」等駭人情節。然而，官方的強硬手段，在許多網友看來卻是「此地無銀三百兩」，反而更坐實了案件背後另有隱情。

    面對持續發酵的輿情，微博強調必須嚴肅處置，呼籲尊重逝者與家屬。截至目前，平台已清理違規內容逾10萬則，對1000多個帳號實施禁言或關閉，另有1.5萬多個多次惡意炒作的帳號遭到暫停評論功能。

    官方的強力「捂嘴」，激起了海內外網友更強烈的反彈與質疑，紛紛以「衝塔」方式要求真相。「為什麼會有謠言？因為沒有了公信力！為什麼害怕謠言？因為裡面藏著星星之火！」一篇在海外X平台廣傳的評論如此寫道。中國維權律師王全璋也質疑：「全世界哪個國家的警察調查結論屬於終局的？」網路瘋傳的各種「內幕」版本中，甚至指控涉及此案的包括中共政治局常委蔡奇的私生子與習近平的遠房親戚。

    慘遭「毀屍滅跡」？ Netflix代表作將他除名

    在官方極力壓制輿論的同時，更發生了被粉絲怒轟為「毀屍滅跡」的事件。有網友發現，影音平台Netflix已將于朦朧從其代表作、電視劇《三生三世十里桃花》的演員列表中移除。粉絲悲憤地表示：「想把人當作沒出現過嗎」、「太過分了」。

