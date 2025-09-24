為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    澤倫斯基打出「川普牌」 密談後稱：相信他能搞定習近平

    烏克蘭總統澤倫斯基，23日於紐約聯合國大會期間向媒體發表談話。他在與美國總統川普會晤後，公開表示相信川普是能夠改變中國國家主席習近平對俄烏戰爭立場的關鍵人物。（圖（路透）

    2025/09/24 12:50

    2025/09/24 12:50

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基在美中俄的大國牌桌上，打出了一張出人意表的「川普牌」。根據《路透》報導，澤倫斯基在與美國總統川普於聯合國大會場邊會晤後，公開表示他相信川普是唯一有能力改變中國國家主席習近平對俄烏戰爭立場的關鍵人物，此番言論被視為烏克蘭在外交上的嶄新佈局。

    澤倫斯基在接受福斯新聞（Fox News）專訪時，毫不掩飾其盤算。他直言，感覺中國目前並不希望戰爭結束，因為「不支持俄羅斯不符合他們的利益」。他認為，在所有國際領袖中，只有川普的強硬手段與不可預測性，才有可能撬動北京的既定立場。信源更披露，川普曾私下敦促歐盟，對購買俄油的中國與印度課徵高達100%的懲罰性關稅，這也為澤倫斯基的「信心」提供了強力背書。

    中國強硬回擊：沒牟利、不拱火

    對於澤倫斯基意圖將美中捲入其外交戰線的作法，中國方面迅速做出強硬回擊。中國駐美大使館發言人劉鵬宇發表聲明，嚴正駁斥北京「藉機牟利」的說法，並重申其客觀公正立場。他更意有所指地呼籲各方遵守「不擴大戰場、不升級戰事、不拱火澆油」三原則，此番言論被外界解讀為對澤倫斯基與美方喊話的高度警示。

    川普態度轉變的關鍵背景

    澤倫斯基此番言論的背景，正值川普對烏克蘭立場出現180度大轉變之際。就在前一天，川普才剛公開表示，在歐洲的支持下，基輔有能力「贏回所有失土」，並稱俄羅斯已是「紙老虎」。對此，澤倫斯基稱川普的轉變令人「驚訝」，並將其視為美國將支持烏克蘭直至衝突結束的一個「正面訊號」。

