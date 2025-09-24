為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    自民黨總裁參選人茂木敏充 探訪兒童食堂狂吃蛋糕被罵翻

    日本自民黨總裁參選人茂木敏充，前往兒童食堂時慶祝生日並狂嗑蛋糕，在網路上被罵翻。（圖擷自茂木敏充X帳號）

    日本自民黨總裁參選人茂木敏充，前往兒童食堂時慶祝生日並狂嗑蛋糕，在網路上被罵翻。（圖擷自茂木敏充X帳號）

    2025/09/24 13:33

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本自民黨總裁參選人茂木敏充，曾任外務大臣、貿易大臣和自民黨幹事長，擁有豐富的政界經歷，不過，他21日探訪東京都江戶川區的兒童食堂（2010年代起在日本逐漸出現，主要是為弱勢家庭小孩提供食物）時，一邊慶祝自己的生日一邊狂嗑蛋糕，在網路上被痛斥此舉相當不恰當。

    《產經新聞》報導，茂木敏充當天來到兒童食堂後，向經營者討論物價上漲、白米短缺等問題，和小孩們一起吃咖哩飯時，食堂人員端上蛋糕給他驚喜，為茂木敏充提前歡度10月7日的70歲大壽。

    從網路上流傳的影像可以看到，茂木敏充開心地聽著孩子們為他唱生日快樂歌，吹熄蠟燭後就大口吃著蛋糕，日本網友對此痛批政治家應該要以解決兒童貧窮為己任，怎麼反而要弱勢兒童招待他。

    茂木敏充陣營的眾議員鈴木貴子對此表示，其實很多兒童食堂現在不分年齡都可以去用餐了，這類地方已從原本面向貧困家庭的模式轉換成社區交流場所。

    以《五體不滿足》聞名的身障作家乙武洋匡指出，兒童食堂確實不應被打上專門提供給貧困者的標籤，這樣一來真正需要免費食物的小孩反而會羞於前往，因此將其視為多元化場地的做法他相當支持，不過，他認為茂木敏充前往兒童食堂顯然就是在作秀而已。

    小孩們為茂木敏充唱生日快樂歌。（圖擷自茂木敏充X帳號）

    小孩們為茂木敏充唱生日快樂歌。（圖擷自茂木敏充X帳號）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播