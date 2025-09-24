自民黨總裁參選人茂木敏充 探訪兒童食堂狂吃蛋糕被罵翻

日本自民黨總裁參選人茂木敏充，前往兒童食堂時慶祝生日並狂嗑蛋糕，在網路上被罵翻。（圖擷自茂木敏充X帳號）

2025/09/24 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本自民黨總裁參選人茂木敏充，曾任外務大臣、貿易大臣和自民黨幹事長，擁有豐富的政界經歷，不過，他21日探訪東京都江戶川區的兒童食堂（2010年代起在日本逐漸出現，主要是為弱勢家庭小孩提供食物）時，一邊慶祝自己的生日一邊狂嗑蛋糕，在網路上被痛斥此舉相當不恰當。

據《產經新聞》報導，茂木敏充當天來到兒童食堂後，向經營者討論物價上漲、白米短缺等問題，和小孩們一起吃咖哩飯時，食堂人員端上蛋糕給他驚喜，為茂木敏充提前歡度10月7日的70歲大壽。

從網路上流傳的影像可以看到，茂木敏充開心地聽著孩子們為他唱生日快樂歌，吹熄蠟燭後就大口吃著蛋糕，日本網友對此痛批政治家應該要以解決兒童貧窮為己任，怎麼反而要弱勢兒童招待他。

茂木敏充陣營的眾議員鈴木貴子對此表示，其實很多兒童食堂現在不分年齡都可以去用餐了，這類地方已從原本面向貧困家庭的模式轉換成社區交流場所。

以《五體不滿足》聞名的身障作家乙武洋匡指出，兒童食堂確實不應被打上專門提供給貧困者的標籤，這樣一來真正需要免費食物的小孩反而會羞於前往，因此將其視為多元化場地的做法他相當支持，不過，他認為茂木敏充前往兒童食堂顯然就是在作秀而已。

小孩們為茂木敏充唱生日快樂歌。（圖擷自茂木敏充X帳號）

