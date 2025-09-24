被偷走的人生！ 美加州男子坐38年冤獄 72歲獲賠7.6億元

美國男子黑斯廷斯坐冤獄38年，72歲時獲得2500萬美元賠償。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州現年72歲男子黑斯廷斯（Maurice Hastings），被認定是1983年姦殺惠德邁爾（Roberta Wydermyer）的兇嫌，遭判無期徒刑不得假釋，此後坐冤獄38年直到2022年才洗刷冤屈出獄，9月22日公開的法院文件顯示他獲得2500萬美元（約新台幣7.6億元）賠償。

據《NBC》報導，黑斯廷斯入獄後始終堅稱自己無罪，2000年時曾要求對案件證據進行DNA檢測，但被當時的檢察官拒絕。2021年，黑斯廷斯向負責審查過去刑事定罪是否有誤的檢方部門提交檢驗申請，結果赫然發現從死者身上採集的精液DNA和他不符。

2022年，69歲的黑斯廷斯終於被撤銷定罪，真凶其實是曾涉及綁架性侵案的男子帕克內特（Kenneth Packnett），不過他已在2020年因另案在獄中服刑時死亡。

黑斯廷斯重獲自由後，指控當年負責辦案的加州英格爾伍德（Inglewood）警方、洛杉磯地檢調查員陷害他入獄，並在今年8月達成2500萬美元的和解協議。

黑斯廷斯感嘆，無論多少錢財都彌補不了他被偷走的38年人生，但獲得和解能為這件事畫上圓滿的句號，他目前居住在南加州，持續參與教會活動。

