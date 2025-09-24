為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    泰國曼谷市區醫院門口變巨大天坑！警車、電線桿全掉落

    泰國曼谷一間醫院前發生嚴重路面坍塌，所幸無人傷亡。（法新社）

    泰國曼谷一間醫院前發生嚴重路面坍塌，所幸無人傷亡。（法新社）

    2025/09/24 12:18

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷今（24日）晨發生嚴重道路坍塌事故，瓦吉拉醫院（Vajira Hospital）前的薩姆森路（Samsen Road）突然塌陷，形成面積約30平方公尺、深達50公尺的巨大坑洞，範圍仍在持續擴大，現場交通全面癱瘓，幸未傳出傷亡。

    綜合泰媒報導，事發於當地時間上午7時許，坍塌導致周邊公共設施毀損，水管破裂湧水，並有兩根電線桿及一輛警車掉入坑洞。當局隨即封鎖道路，並調派大都會電力局（MEA）人員搶修。由於事發地點位於市區要道，加上正值上班尖峰時段，周邊交通大受影響。

    事故發生後，醫院門診服務暫停，約3500名住院患者被緊急撤離至附近安全區域。所幸初步檢測顯示，醫院主體建築物未受損，但為防意外擴大，當局同時疏散部分周邊居民。

    初步調查指出，坍塌地點靠近正在施工的瓦吉拉站（Vajira Station），疑與地下工程有關，相關單位已展開全面調查與善後處理。

    坍塌現場仍可見輪椅、汽車等在坑洞邊緣搖搖欲墜。（本報合成，擷取自泰國防災部門「สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย」臉書）

    坍塌現場仍可見輪椅、汽車等在坑洞邊緣搖搖欲墜。（本報合成，擷取自泰國防災部門「สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย」臉書）

