FBI證實波頓辦公室藏WMD機密文件 罪名恐成真

FBI證實美國前國安顧問波頓辦公室查獲含大規模毀滅武器之機密文件。（美聯社資料照）

2025/09/24 11:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）8月22日針對前國安顧問波頓（John Bolton）的大規模搜索行動取得重大斬獲。根據最新披露的法庭文件，FBI探員證實，在波頓的辦公室內查獲了多項標示為「秘密」與「機密」級別的文件，其中更包含與大規模毀滅性武器（WMD）相關的敏感資料。這項發現不僅戳破外界對此案是「純政治清算」的質疑，更讓波頓面臨違反《間諜法》的嚴重刑事風險。

根據美媒《Politico》23日揭露的文件細節，FBI查獲的物證包括一份標有最高等級「秘密」（Secret）的旅行備忘錄、多份來自美國駐聯合國代表團的「機密」（Confidential）文件，以及WMD相關情報。在美國國安分類中，「秘密」級資訊一旦洩漏，足以對國家安全造成「嚴重損害」。隨著這些具體物證的曝光，波頓的處境急轉直下，從政治鬥爭的受害者，轉變為可能因不當處理機密資訊而遭起訴的被告。

波頓案也讓外界再度聚焦美國政壇高層處理機密文件的棘手問題，並引爆「雙重標準」的激烈爭議。前總統川普曾因在海湖莊園囤積大量機密文件遭起訴，但案件最終被駁回；副總統拜登也曾因類似問題受查，但最終未被起訴。如今司法部大動作處理波頓案，勢將引發外界質疑，為何對待不同政治人物的標準存在如此巨大差異。

政治宿怨下的司法風暴

此次調查的背景，是波頓與川普之間早已公開的深刻宿怨。波頓在2019年遭川普開除後，曾出書大肆抨擊，將川普描繪為無知的總統；川普則反罵他是「戰爭販子」。儘管外界從一開始就質疑，這次搜索是川普政府將司法「武器化」、清算政敵的政治大戲，但根據《Politico》的分析，隨著FBI如今確實查獲了具體的機密文件，這些物證已讓波頓面臨的潛在刑事風險顯著升高。

