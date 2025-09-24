為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

晴時多雲

    國際

    石破茂聯大演說 籲改革安理會、捍衛全球民主

    日本首相石破茂23日在紐約出席聯合國大會一般性辯論，並發表演說。（法新社）

    日本首相石破茂23日在紐約出席聯合國大會一般性辯論，並發表演說。（法新社）

    2025/09/24 13:21

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國時間23日，日本首相石破茂赴紐約出席聯合國大會一般性辯論，並發表演說呼籲改革安理會、捍衛全球民主。

    《共同社》報導，石破茂強調，二戰後的日本受亞洲各國「寬容精神」的支持，「在不戰誓言下，為實現世界的永久和平傾盡全力」。他強調，與其分裂和對立，團結和寬容的態度更加重要。

    石破茂還強烈譴責以色列對巴勒斯坦自治區加薩走廊（Gaza Strip）的地面攻勢。談及日本政府暫緩承認巴勒斯坦國，他表明若以色列阻撓「兩國方案」（two-state solution）的道路，「將採取新的應對措施」。

    石破茂提及聯合國安理會常任理事國俄羅斯對烏克蘭的進攻，直指「安理會未能充分發揮作用」。他主張應堅決推動擴大常任理事國、非常任理事國為核心內容的「改革」工作。

    石破茂稱，8月的終戰紀念日讓阻止戰爭悲劇重演的決心銘刻於心，表示「任何國家若不正視歷史，將無法開拓未來」。他認為，有鑑於戰前日本的加害行為，戰後亞洲在接納日本時「應該承受了難以衡量的矛盾與糾結」。

    與此同時，石破茂以全球基於法治的自由開放國際秩序正面臨挑戰為由，強調必須培養並保護健全且強韌的民主主義。他考慮到戰後80周年稱，「應摒棄極權主義和不負責任的民粹主義，不能陷入狹隘的民族主義。不容許歧視和排外主義。」

    有關中東局勢，石破茂要求以色列立即停止進攻。他表示將繼續對加薩提供人道主義援助，同時要求巴勒斯坦方面推行負責任的統治。

    石破茂稱，為實現無核武世界，《禁止核子擴散條約》（NPT）「是具有現實性的唯一框架」。他呼籲全球領導人和年輕世代訪問廣島、長崎，「瞭解核爆的真實情況」。他還強調，為保護國民的生命和財產，核嚇阻有其必要。

    最後，石破茂抨擊北韓持續進行核武與飛彈開發，並表達了基於《日朝平壤宣言》，爭取實現日本、北韓關係正常化的立場。

