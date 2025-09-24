為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    強颱樺加沙掃港引風暴潮 巨浪沖爆飯店大門海水湧入驚悚影片曝

    一家濱海飯店大門遭到大浪衝爆，大量海水湧入大廳，還有人遭沖倒。（圖擷自Youtube）

    一家濱海飯店大門遭到大浪衝爆，大量海水湧入大廳，還有人遭沖倒。（圖擷自Youtube）

    2025/09/24 11:24

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風樺加沙從香港以南約100公里處通過，港澳地區正面迎擊樺加沙颱風的危險半圓，為香港帶來顯著風暴潮，一家濱海飯店大門遭到大浪衝爆，大量海水湧入大廳，還有人遭沖倒。

    綜合香港媒體報導，樺加沙今（24日）上午11點的中心位置在香港西南方約150公里處，香港天文台發出最高警戒10號風球，昂坪、長洲及塔門分別觀測到平均風速每小時153、122及112公里，最大陣風分別超過每小時204、167及145公里，相當驚人。

    香港天文台也警告，樺加沙正為本港帶來顯著風暴潮，本港沿岸的水位今早普遍已上升至海圖基準面3.3公尺或以上，而西部沿岸的水位還在逐步上升，預料在中午前後達至最高。

    有網友在社交平台上傳短片，位於香港南區的香港仔濱海香港富麗敦海洋公園酒店，儘管飯店方已加固玻璃門，但未能阻止大浪沖破大門，海水湧入大廳，有民眾被浪沖倒，現場不斷傳出尖叫聲。

    大量海水湧入飯店大廳，有人遭海浪衝擊力沖倒。（圖擷自Youtube）

    大量海水湧入飯店大廳，有人遭海浪衝擊力沖倒。（圖擷自Youtube）

