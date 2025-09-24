說好會清？喜馬拉雅山仍留煙火垃圾 中網砲轟蔡國強、始祖鳥去坐牢

始祖鳥及蔡國強煙火表演後仍留下大批垃圾，僅由當地居民清運下山。（本報合成，擷取自微博）

2025/09/24 11:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名戶外用品品牌始祖鳥（Arc’teryx）與中國爆破藝術家蔡國強合作，在西藏喜馬拉雅山脈海拔5500公尺處舉辦煙火藝術表演「升龍」，卻引發破壞環境、製造汙染等爭議。雖然雙方已先後致歉並承諾補救，但事後媒體實地探訪，發現高原仍遺留大量垃圾，讓輿論再度炸鍋。

綜合中媒報導，始祖鳥與蔡國強合作的大型煙火秀「升龍」19日在海拔5500公尺的查瓊崗日地區施放，活動燃放時間52秒，共施放1050盆煙火，並以鋼筋插入地面、煙花箱固定等方式架設。官方稱彩色粉末為可降解材質，且場地不屬於自然保護區或生態紅線範圍，因此僅經過縣、鄉、村三級政府審批，未進行環境評估。

事後，始祖鳥與蔡國強事後先後致歉，強調將檢討流程、尋求第三方機構評估影響，並承諾採取實際行動修復環境。然而，中國媒體昨（23日）報導指出，上山實地調查後發現當地草甸仍留有電線、塑膠等煙火殘骸，甚至有多處坑洞與植被破壞，清理工作主要由當地居民承擔。

消息曝光後，再度引發中國網友怒批始祖鳥及蔡國強，「高山草甸要幾百年才能恢復，卻被隨便挖、隨便破壞」、「讓蔡國強和始祖鳥去清啊」、「還說會清理，結果拍拍屁股走人了」、「選在這樣的地方燃放，這些人長腦子了嗎？」、「這得坐牢了吧？」、「沒有環保意識，對生態環境毫不關心」。

