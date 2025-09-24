為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    說好會清？喜馬拉雅山仍留煙火垃圾 中網砲轟蔡國強、始祖鳥去坐牢

    始祖鳥及蔡國強煙火表演後仍留下大批垃圾，僅由當地居民清運下山。（本報合成，擷取自微博）

    始祖鳥及蔡國強煙火表演後仍留下大批垃圾，僅由當地居民清運下山。（本報合成，擷取自微博）

    2025/09/24 11:11

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕知名戶外用品品牌始祖鳥（Arc’teryx）與中國爆破藝術家蔡國強合作，在西藏喜馬拉雅山脈海拔5500公尺處舉辦煙火藝術表演「升龍」，卻引發破壞環境、製造汙染等爭議。雖然雙方已先後致歉並承諾補救，但事後媒體實地探訪，發現高原仍遺留大量垃圾，讓輿論再度炸鍋。

    綜合中媒報導，始祖鳥與蔡國強合作的大型煙火秀「升龍」19日在海拔5500公尺的查瓊崗日地區施放，活動燃放時間52秒，共施放1050盆煙火，並以鋼筋插入地面、煙花箱固定等方式架設。官方稱彩色粉末為可降解材質，且場地不屬於自然保護區或生態紅線範圍，因此僅經過縣、鄉、村三級政府審批，未進行環境評估。

    事後，始祖鳥與蔡國強事後先後致歉，強調將檢討流程、尋求第三方機構評估影響，並承諾採取實際行動修復環境。然而，中國媒體昨（23日）報導指出，上山實地調查後發現當地草甸仍留有電線、塑膠等煙火殘骸，甚至有多處坑洞與植被破壞，清理工作主要由當地居民承擔。

    消息曝光後，再度引發中國網友怒批始祖鳥及蔡國強，「高山草甸要幾百年才能恢復，卻被隨便挖、隨便破壞」、「讓蔡國強和始祖鳥去清啊」、「還說會清理，結果拍拍屁股走人了」、「選在這樣的地方燃放，這些人長腦子了嗎？」、「這得坐牢了吧？」、「沒有環保意識，對生態環境毫不關心」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播