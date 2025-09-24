為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    樺加沙登陸廣東殺傷力「逼近地球上限」？ 氣象專家這樣回應

    颱風樺加沙來襲前，一名男子在中國南部廣東省沿岸觀浪。（美聯社）

    2025/09/24 11:33

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕強颱「樺加沙」預計今天（24日）中午登陸中國廣東沿海一帶，當地社交平台瘋傳「樺加沙強度已逼近地球所能承受的上限」，引發恐慌。氣象專家隨後駁斥傳言「不科學」，指樺加沙雖然風力極強、暴風圈大，但登陸強度不及2014年的颱風「威馬遜」。

    中媒《新京報》報導，中國網友昨天（23日）轉發貼文，稱廣東將遭遇人類最大颱風災害，超強颱風樺加沙達到新的峰值強度，最低中心氣壓為905 MBAR（毫巴），這一強度已接近地球所能產生的上限。

    對此，中國中央氣象台首席預報員王海平指出，2014年的威馬遜至今仍是中國有氣象記錄以來登陸最強颱風，預計樺加沙的登陸強度不及威馬遜。

    上海亞太颱風研究中心主任湯杰則表示，樺加沙強度接近地球上限之類的說法是不科學、不妥當的。他強調，雖然樺加沙的確是一個強度高、體積大的颱風，具有潛在重大致災能力，但其最低中心氣壓數值仍遠未觸及歷史紀錄，更談不上「地球上限」。

    湯杰說，衡量颱風強度的標準之一就是中心氣壓，數值愈低，風力愈強。然而，自有紀錄以來登陸中國最強颱風仍為2014年的「威馬遜」，當時最低中心氣壓為890 MBAR，中心附近風速達每秒70公尺，遠低於「樺加沙」的905 MBAR。

    美國太空總署衛星23日拍攝資料顯示，超強颱風樺加沙正向中國廣東省移動。（法新社）

