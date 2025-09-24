為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「電扶梯門」爆陰謀論！川普UN遭「卡」 白宮質疑蓄意羞辱

    美國總統川普23日在紐約聯合國總部，向第80屆聯合國大會發表演說。（路透）

    美國總統川普23日在紐約聯合國總部，向第80屆聯合國大會發表演說。（路透）

    2025/09/24 10:36

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，美國總統川普23日在紐約聯合國總部的訪問行程中，接連遭遇手扶梯突然停止與演說讀稿機失靈的狀況。儘管川普本人在現場似乎一笑置之，但白宮卻對此反應強烈，公開質疑事件並非單純意外，而是有人蓄意羞辱，並要求聯合國展開調查。

    白宮質疑蓄意為之 要求調查究責

    這起被媒體稱為「電扶梯門」（Escalatorgate）的事件，引發了白宮的嚴重關切。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）當晚接受福斯新聞訪問時，措辭強硬地表示，若查明是聯合國員工的蓄意行為，必須追究責任。

    她指出：「如果我們發現是聯合國及其員工蓄意讓美國總統及第一夫人難堪，甚至是真的想『絆倒』他們，那這些人最好為此負責，我會親自盯著這件事。」李威特更引述媒體報導，稱有聯合國員工曾私下開玩笑，要藉關掉手扶梯來抗議美國。

    現場畫面顯示，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）搭上手扶梯後不久，設備便突然停止。

    川普臨場嘲諷：只得到一部壞手扶梯和讀稿機

    相較於白宮的嚴肅以待，川普在現場的反應則顯得遊刃有餘。當他在大會發表演說時，發現讀稿機沒有運作，便臨場發揮，將矛頭轉向聯合國。

    他語帶諷刺地說：「我結束了七場戰爭，跟這些國家的每一個領導人都打過交道，卻連一通聯合國的電話都沒收過。」川普接著說：「我從聯合國得到的就兩樣東西，一部在我上樓途中就停住的壞手扶梯......還有一台壞掉的讀稿機。非常感謝。」

    聯合國神回：讀稿機是白宮自己的

    對於白宮的陰謀論指控，聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）則提出四兩撥千斤的回應。他解釋，手扶梯的數據顯示，是現場一名攝影師無意間觸發了頂部的安全裝置，才導致停機，且設備很快就恢復正常。

    然而，對於讀稿機故障，杜加里克則巧妙地將球丟回給白宮，表示：「關於讀稿機，我們無可奉告，因為美國總統使用的讀稿機，是由白宮自己操作的。」法新社記者也補充，聯合國總部的手扶梯本來就經常故障。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播