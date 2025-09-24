「電扶梯門」爆陰謀論！川普UN遭「卡」 白宮質疑蓄意羞辱

美國總統川普23日在紐約聯合國總部，向第80屆聯合國大會發表演說。（路透）

2025/09/24 10:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，美國總統川普23日在紐約聯合國總部的訪問行程中，接連遭遇手扶梯突然停止與演說讀稿機失靈的狀況。儘管川普本人在現場似乎一笑置之，但白宮卻對此反應強烈，公開質疑事件並非單純意外，而是有人蓄意羞辱，並要求聯合國展開調查。

白宮質疑蓄意為之 要求調查究責

這起被媒體稱為「電扶梯門」（Escalatorgate）的事件，引發了白宮的嚴重關切。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）當晚接受福斯新聞訪問時，措辭強硬地表示，若查明是聯合國員工的蓄意行為，必須追究責任。

她指出：「如果我們發現是聯合國及其員工蓄意讓美國總統及第一夫人難堪，甚至是真的想『絆倒』他們，那這些人最好為此負責，我會親自盯著這件事。」李威特更引述媒體報導，稱有聯合國員工曾私下開玩笑，要藉關掉手扶梯來抗議美國。

現場畫面顯示，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）搭上手扶梯後不久，設備便突然停止。

川普臨場嘲諷：只得到一部壞手扶梯和讀稿機

相較於白宮的嚴肅以待，川普在現場的反應則顯得遊刃有餘。當他在大會發表演說時，發現讀稿機沒有運作，便臨場發揮，將矛頭轉向聯合國。

他語帶諷刺地說：「我結束了七場戰爭，跟這些國家的每一個領導人都打過交道，卻連一通聯合國的電話都沒收過。」川普接著說：「我從聯合國得到的就兩樣東西，一部在我上樓途中就停住的壞手扶梯......還有一台壞掉的讀稿機。非常感謝。」

聯合國神回：讀稿機是白宮自己的

對於白宮的陰謀論指控，聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）則提出四兩撥千斤的回應。他解釋，手扶梯的數據顯示，是現場一名攝影師無意間觸發了頂部的安全裝置，才導致停機，且設備很快就恢復正常。

然而，對於讀稿機故障，杜加里克則巧妙地將球丟回給白宮，表示：「關於讀稿機，我們無可奉告，因為美國總統使用的讀稿機，是由白宮自己操作的。」法新社記者也補充，聯合國總部的手扶梯本來就經常故障。

