    首頁　>　國際

    川普聯合國大會演講1小時 7大重點一次看

    美國總統川普23日在聯合國大會發表演說。圖為演說結束後川普向他人致意。（法新社）

    美國總統川普23日在聯合國大會發表演說。圖為演說結束後川普向他人致意。（法新社）

    2025/09/24 10:53

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普23日在聯合國大會發表演說時提及多項議題，諸如歐洲對抗俄羅斯、各國移民政策、氣候變遷描述等。對此美國公共電視公司網（PBS）將川普演說整理成7大重點。

    一：提詞機故障

    川普的提詞機在他演講時發生故障，對此川普表示這樣他可以講更多內心想說的話。他還開玩笑稱，不管誰在操作這台提詞機都麻煩大了。

    二：強調自己結束7場衝突

    川普指出他結束7場衝突，以強調自己是和平締造者的形象。川普聲稱他在平息紛爭期間和許多國家領導人打交道，但從來沒接過聯合國來電說要幫忙完成協議。

    三：反擊承認巴勒斯坦國的國家

    英國、加拿大、澳洲、葡萄牙和法國不顧美國和以色列的反對，正式承認巴勒斯坦國。川普主張，對巴勒斯坦的支持激增將是「鼓勵持續衝突」和對哈瑪斯的「獎勵」。

    四：敦促歐洲加大力度對抗俄羅斯

    川普聲稱，如果俄羅斯不停止入侵烏克蘭，他準備強行徵收1輪高關稅。他還要求歐洲國家加大力度對抗俄羅斯，停止進口俄羅斯石油。

    五：警告各國移民問題將導致「地獄」

    川普斥責各國的移民政策，並堅稱美國實施的大規模驅逐計畫是解決「失控移民危機」最佳途徑。川普說他在移民問題方面很在行，而其他國家正走向地獄。

    六：氣候變遷描述是「錯誤」的

    川普表示聯合國機構關於氣候變遷的科學預測是錯誤的，並抨擊風力發電場和其他再生能源項目。他還鼓勵各國從美國購買化石燃料。

    七：與巴西領導人的互動

    川普與巴西領導人魯拉在聯合國大會上互相擁抱。川普演講時說「我看到了他（魯拉），他也看到了我，我們擁抱在一起。」、「他看起來是非常好的人，他喜歡我，我也喜歡他。」

    但在發表完友善言論後，川普態度一轉，批評魯拉領導的國家，稱「巴西表現很糟糕」。

