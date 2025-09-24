肥到巔峰、熊生勝利組！阿拉斯加「肥熊週」12巨熊網路爭霸

圖為兩屆衛冕冠軍「葛蕾澤」（Grazer）。此為她去年7月尚未完全增肥前的模樣，她將在這場網路票選中尋求三連霸。（圖：美國國家公園管理局）

2025/09/24 09:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕狂吃整個夏天的紅鮭後，美國阿拉斯加半島上一群最胖的棕熊，即將在一場廣受歡迎的網路票選「肥熊週」（Fat Bear Week）中，爭奪年度最肥冠軍。

熊界「巨無霸」選拔賽 熊媽媽衛冕之路遇上親骨肉

據美聯社報導，這場年度盛事23日開放線上投票。今年的11隻成年巨熊，將與幼熊組冠軍「128號少年」（128 Junior），一同進行單淘汰賽制對決。看點是，「128號少年」正是卡特邁國家公園暨保護區兩屆衛冕冠軍熊媽媽「葛蕾澤」（Grazer）的女兒，「葛蕾澤」今年也將尋求三連霸，上演母女對決。

這場始於2014年的競賽，旨在展現棕熊為度過嚴冬的強韌生命力，全球民眾可透過explore.org網站的直播鏡頭觀察後投票。

今年的參賽熊星各具特色，從會表演跺腳舞而被暱稱「馬鈴薯佛朗明哥」（Flotato）的熊，到會把熊掌放在胸口彷彿在效忠的母熊。參賽者中還有兩位昔日的霸主：其中一位，曾經是稱霸溪流的熊界王者，但如今隨著年歲增長、霸權不再，而被賦予了「溪流老將」（the old man of the river）的稱號；另一位則得適應下顎受傷、永難痊癒的新生活。

主辦單位表示，投票不只看體重，過去兩年體型較小的「葛蕾澤」都擊敗了巨無霸公熊「巨塊」（Chunk），證明母熊為育幼同時增肥的艱辛故事，更能打動人心。

鮭魚大爆發 今年或誕生史上「最肥冠軍」

儘管故事性是關鍵，但今年的冠軍頭銜或許真的與體重有關。往年布魯克斯瀑布（Brooks Falls）以棕熊攔截跳躍鮭魚聞名，但今年因鮭魚數量異常豐沛，降低了熊隻激烈競爭的需求。活動創始人費茲（Mike Fitz）表示：「我們預期將看到本活動史上最肥的一群熊。」已有官員將其中一隻體態豐腴的參賽熊，暱稱為「郵輪號」（cruise ship），為賽事增添更多話題。

阿拉斯加「肥熊週」參賽者之一的「602號熊」（Bear 602），攝於今年7月12日的卡特邁國家公園。（美聯社）

阿拉斯加「肥熊週」參賽者之一的「901號熊」（Bear 901），攝於9月12日的卡特邁國家公園。今年的參賽熊隻被專家譽為「史上最肥」，競爭格外激烈。（美聯社）

