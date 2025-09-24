支持「兩國方案」 南韓外長：條件成熟將承認巴勒斯坦國

南韓外交部長趙顯23日出席聯合國安理會巴勒斯坦問題高級別會議。（美聯社）

2025/09/24 11:13

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓外交部長趙顯於美國時間23日出席聯合國安理會巴勒斯坦問題高級別會議，他表示，南韓致力在有助「兩國方案」（two-state solution）實現的恰當時間點，承認巴勒斯坦國。

《韓聯社》報導，趙顯23日作為安理會9月輪值主席國，代表主持上述會議。他在會中強調，韓方深切理解巴勒斯坦人民建立獨立國家的願望，兩國方案是解決以巴矛盾、實現持久和平的唯一可行途徑。南韓政府將在國際社會基於兩國方案實現中東和平穩定的努力中發揮應有作用。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）22日在和平解決巴勒斯坦問題和落實兩國方案高級別國際會議上宣布，正式承認巴勒斯坦國，加拿大、澳洲、英國、葡萄牙等國也先後宣布承認巴勒斯坦國。隨著西方國家不斷表態，20國集團（G20）成員中僅剩美國、德國、義大利、日本和南韓5國未承認巴勒斯坦國。

南韓去年4月已在安理會關於巴勒斯坦入聯的表決中投下贊成票，並於本月12日在聯大投票中支持關於和平解決巴勒斯坦問題和實施兩國方案的《紐約宣言》（New York Declaration）。但在是否正式承認巴勒斯坦國的問題上，南韓一直保持謹慎態度。

在隨後舉行的安理會烏克蘭問題高級別會議中，趙顯對北韓、俄羅斯軍事合作表達嚴重關切。他指出，合作破壞全球禁止核子擴散體系，拖延俄烏衝突，並加劇朝鮮半島安全風險。他敦促兩國立即停止一切合作，遵守聯合國安理會相關決議。

