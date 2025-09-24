驚！中國製玩具槍可發射實彈 日本緊急召回

中國出口到日本的玩具槍可發射實彈，日警宣布召回1.58萬支。（圖擷自@Dr_GoI_JP「X」帳號）

2025/09/24 09:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太危險了！從中國出口到日本、被用來當抓娃娃機獎品的玩具槍竟可發射實彈，日警依照《銃砲刀劍類所持等取締法》宣布召回1.58萬支，目前已知光是九州、山口縣、沖繩縣等地區就有2600多支流通，但回收的僅有20％左右。

據《讀賣新聞》報導，此次召回的玩具槍日文名稱為「リアルギミックミニリボルバー」，全長約12公分，隨槍附有8顆橡膠子彈，本來是提供給12歲以上小孩的玩具，但其構造能夠射出實彈。

請繼續往下閱讀...

警察廳指出，這款玩具槍從去年12月起由中國出口至日本，分銷到31個道府縣的78間企業，槍械專家透露，雖然玩具槍發射實彈的威力不如真槍，但還是具有致命性。

截至本月19日為止，山口縣已知流通850支左右，已召回393支；九州島的福岡縣流通810支，僅回收71支；同為九州地區的熊本縣約有800支流通，收回了124支；鹿兒島差不多有150支流通，召回了16支。

警察廳表示，從2022年6月起，境內就陸續發現可發射實彈的中國玩具槍，除了這次召回的之外還有16款，基本都是在網路銷售，目前已有2人因違反《銃砲刀劍類所持等取締法》被捕、34人移交檢方偵辦。警方呼籲民眾看到這類玩具槍切勿購買，並到最近的警察局通報。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法