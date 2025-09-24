聯合國秘書長警告全球進入破壞與無情時代 呼籲團結與合作

聯合國秘書長古特雷斯23日在聯合國大會開幕式上向各國領導人呼籲，應選擇法治戰勝原始力量、各國團結起來的未來。（美聯社）

2025/09/24 09:45

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕隨著全球和平持續受到威脅，聯合國秘書長古特雷斯23日在聯合國大會開幕式上向各國領導人呼籲，應選擇法治戰勝原始力量、各國團結起來的未來。

根據美聯社報導，古特雷斯23日表示，聯合國創始人80年前曾面臨相同問題，但現在關於和平或戰爭、法治或無序、合作或衝突的選擇，正變得更加緊迫且錯綜複雜。

古特雷斯指出，世界已經進入了1個充滿魯莽破壞和無情苦難的時代。和平與進步的支柱正在有罪不罰、不平等和冷漠等重壓下彎曲。

古特雷斯和大會主席貝爾博克（Annalena Baerbock）共同向聯合國成員呼籲，不要放棄取得和平。貝爾博克聲稱，如果停止做正確的事情，那邪惡就會得逞。

除了主張應為取得和平努力外，古特雷斯還強調合作與制度的重要性。古特雷斯說世界正變得越來越多極化，若沒有國際合作和有效的全球治理製度，可能會出現混亂。

古特雷斯還在聯合國大會上表示，世界各國領導人的首要義務是選擇和平。他沒有點名任何國家，而是敦促所有國家停止支持蘇丹各方武裝力量。

古特雷斯同樣沒有點名以色列，但對以色列在加薩的行動使用強烈措辭。他稱加薩死亡和破壞規模是他擔任秘書長近9年來最嚴重的。

值得注意的是，美國總統23日在聯合國大會發表演說時稱，聯合國未能幫助他結束或緩解衝突。他批評聯合國只會寫措辭強硬的信，卻沒有致力於結束衝突的後續行動。

但川普在同日稍晚與古特雷斯會晤時，態度發生劇烈轉變。川普說他百分之百支持聯合國，並強調聯合國蘊藏著巨大的和平潛力。

