    強颱「樺加沙」狂風暴雨今來襲 改寫香港罕見紀錄

    強颱「樺加沙」來勢洶洶，為香港帶來強風豪雨。（圖擷取自中央氣象署）

    2025/09/24 08:58

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風「樺加沙」目前正朝中國前進，今日預計將從香港南方海面通過，而在「樺加沙」的暴風圈侵襲下，香港各地今日（24日）狂風暴雨，預計在近1、2個小時內會最靠近香港。

    綜合港媒報導，香港天文台針對「樺加沙」發布「十號颶風信號」，為今年第2次發出「十號颶風信號」，上一次是今年7月的強颱「薇帕」，在香港自從1917年引入「數字熱帶氣旋警告信號」制度以來，同一年2次「十號颶風信號」只發生過3次，分別是1923年、1964年和2025年。

    香港天文台指出，「樺加沙」颱風從昨晚至今早持續靠近珠江口至廣東省西部沿岸，颱風眼在衛星雲圖中清晰可見。香港天文台預測，樺加沙未來1、2個小時最接近香港，將從香港南面100公里左右掠過。

    香港天文台指出，今日上午會從東北風逐漸轉為吹東南風，各地天氣持續惡劣，須留意狂風暴雨和打雷，海邊出現長浪，香港市民應遠離岸邊及停止所有水上活動，同時保持高度警戒，留意樺加沙帶來的破壞性風力。

