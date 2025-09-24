聯大演說首提「END倡議」 李在明：終結朝鮮半島冷戰

南韓總統李在明23日出席第80屆聯合國大會一般性辯論，並發表重要演說。（美聯社）

2025/09/24 08:37

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明於美國紐約當地時間23日出席第80屆聯合國大會一般性辯論，並發表重要演說。他提出「END倡議」，承諾將為結束朝鮮半島冷戰、實現世界和平負起責任。

《韓聯社》報導，李在明提出的「END倡議」是「交流」（Exchange）、「關係正常化」（Normalization）、「無核化」（Denuclearization）英文首字母的縮寫。他強調，應展開以交流、關係正常化、無核化為核心的全面對話，終結朝鮮半島敵對與對抗時代。

李在明表示，將分階段深化兩韓交流合作，推動兩韓關係發展，並支援、協助北韓方實現與美國以及國際社會的關係正常化。至於無核化，李在明說，無核化確實是一項艱巨的任務，難以在短時間內實現。他同時提出「三階段無核化進程」，即「凍結—縮減—廢棄」，並呼籲國際社會為實現無核化凝聚智慧。

李在明提出，為確實落實這樣的和平構想，推動兩韓恢復互信、相互尊重是當務之急。他重申，大韓民國（南韓）將尊重對方體制，不追求任何形式的吞併式統一，無意進行一切敵對行為。南韓方秉持上述三大原則，突破軍事緊張和敵對行為的惡性循環。

李在明還表示，「我在此宣布新的大韓民國重返國際社會」。談及去年12月前總統尹錫悅宣布緊急戒嚴一事，李在明說，南韓國民面對內亂狀態成功實現「光之革命」，嚮往民主與和平的民意未被執政者發動的政變打壓，體現了聯合國精神，及南韓的強大韌性和民主底蘊。

