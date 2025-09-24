總統也得讓！川普車隊要過 馬克宏在紐約被警方攔下

馬克宏與法國官員到美國紐約出席聯合國大會，22日晚間搭車準備前往法國大使館，車隊途中卻被警察攔下，因為正實施交管，以利美國總統川普的車隊通行。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏近期在美國紐約參加聯合國大會，22日晚間馬克宏宣布承認巴勒斯坦國之後，在紐約曼哈頓發生「意外插曲」。馬克宏與法國官員正開車準備前往法國大使館，車隊途中卻被警察攔下，因為街道正實施交管，以利美國總統川普的車隊通行。馬克宏想步行前往大使館未果，當下馬克宏還打電話給川普「抱怨」。

綜合外媒報導，22日晚間正當馬克宏車隊準備前往法國大使館途中，被紐約警方攔下，馬克宏下車與員警交談，表示他一行10個人準備前往法國大使館。當下員警和馬克宏說：「對不起總統先生，真的很抱歉，現在一切都被凍結了，因為有個車隊正在過來。」隨後馬克宏開玩笑地和員警說：「如果你沒看到的話，就讓我通過。我會跟你談判。」

眼見無法通過路口，馬克宏拿起手機致電川普，並開玩笑地向川普抱怨：「你好嗎？你猜怎麼著？我在街上等你，因為一切都停滯下來了。」隨後馬克宏和川普有說有笑，還跟川普說他想和卡達一起針對加薩局勢進行簡短的討論。

事後馬克宏似乎被警方允許步行通過街口，但不能開車，馬克宏拿著手機，沿著街道走去，並經過購物者和行人，在場媒體透露，馬克宏和他的隨扈人員走了大約30分鐘，還停下來和路人合影。

法國總統辦公室證實，馬克宏22日晚間離開聯合國總部時看到街道交管以利美國總統車隊通行，他當下愣住了。馬克宏辦公室證實，馬克宏利用這個機會與川普通了電話，並表示兩人針對國際問題進行了「非常熱情且友好的討論」。紐約市警局則在聲明中提到，本週有數千名員警待命，確保聯合國大會期間紐約人和外國政要的安全，「感謝馬克宏總統對警員奉獻精神和努力的認可」。

