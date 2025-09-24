俄機頻繁入侵北約國家空域 川普認同「擊落」手段

美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）會談，由於近期俄羅斯軍機頻繁侵犯北約成員國的領空，川普支持北約成員國擊落入侵俄羅斯飛機。（歐新社）

2025/09/24 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普23日在聯合國大會場邊與烏克蘭總統澤倫斯基舉行雙邊會談，討論烏俄戰爭等議題。由於近期俄羅斯軍機頻繁侵犯北約成員國的領空，川普支持北約成員國擊落入侵俄羅斯飛機，至於美國是否直接參與，川普認為取決於具體情況為何。

綜合外媒報導，川普在聯合國大會場邊被媒體問到，若俄羅斯軍機進入北約國家空域，是否認為北約國家應將其擊落，川普回應稱：「是的」。但川普被問到美國是否會在此事上面支持或協助北約盟友時，他則說，「視情況而定」。

川普後續在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，他在針對烏克蘭和俄羅斯的經濟和軍事狀況有了更加全面的了解之後，他開始相信「在歐盟的支持下，烏克蘭有能力透過戰鬥，收復烏克蘭被佔領的領土」。川普也提到，烏俄戰爭讓俄羅斯看起來像隻「紙老虎」，俄羅斯也已經損失了大量資金。

澤倫斯基22日表示，他向川普報告目前的戰場局勢，川普也同意他對戰場局勢的看法。媒體詢問澤倫斯基，川普是否認為烏克蘭能獲勝是屬於「改變局勢的關鍵」時，澤倫斯基回應：「川普本身就是一個改變局勢的人。」

