    馬克宏：川普唯有結束加薩衝突　才可能得諾貝爾獎

    2025/09/24 03:37

    〔中央社〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，美國總統川普只有在終止以色列與巴勒斯坦之間在加薩走廊的衝突後，才有望贏得諾貝爾和平獎。

    法新社報導，馬克宏在紐約聯合國大會（UN General Assembly）場邊接受BFM電視台（BFMTV）訪問時說：「在當前局勢中，唯一能有所作為的人，就是美國總統。」

    「我看到一位積極行動的美國總統，他今天早上（在聯合國大會上）說：『我想要和平，我會解決這場衝突』。他想要諾貝爾和平獎，唯有終止這場衝突，他才可能獲得諾貝爾和平獎。」

    他表示：「你必須施壓以色列政府，讓他們停止加薩衝突，這樣我們才能最終釋放被巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）挾持的人質。」

    馬克宏承認，即便他代表法國在聯合國大會承認巴勒斯坦國，這一決定遭到川普與以色列強烈反對，但對以色列握有影響力的仍是華府。

    馬克宏說：「為什麼他（美國總統）能做得比我們更多？我們沒有提供武器（給以色列），讓加薩衝突得以持續。」

    他也承認，巴勒斯坦國「只有在以色列承認的那一天才會真正被創建」。

    外界擔憂，以色列可能對法國的舉措採取報復行動，例如關閉在耶路撒冷的法國領事館，該領事館為巴勒斯坦人頻繁使用，或兼併被占領的約旦河西岸地區的領土。

    馬克宏表示：「我們已準備就緒。我們已為所有可能的選項制定計畫，這意味著我們絕不會坐視不管。我們只是在規劃，並始終捍衛法國的利益。」他並未進一步說明。（編譯：陳昱婷）1140924

