歐盟世衛：孕期吃止痛藥與自閉症無關　反駁川普說法

〔中央社〕歐洲聯盟與英國衛生機構今天證實，懷孕期間服用對位乙醯氨基酚（Paracetamol）是安全的，反駁了美國總統川普聲稱這種常見止痛藥與自閉症有關的警告。

路透社報導，世界衛生組織（WHO）表示，兩者之間相關的證據仍不一致，並呼籲在下結論時應保持謹慎。

川普昨天表示自閉症與兒童接種疫苗及孕婦服用止痛劑泰利諾（Tylenol）有關，並將缺乏科學依據的說法帶入美國衛生政策核心。

歐盟藥品管理局（EMA）今天表示，沒有新證據足以改變歐洲目前對孕期使用對位乙醯氨基酚（美國稱為泰利諾）的建議。

歐盟藥品管理局在聲明中表示：「現有證據未發現孕期使用對位乙醯氨基酚與自閉症有關聯。」並補充指出，孕婦在需要時可使用該藥，但應以最低有效劑量及頻率服用。

英國衛生監管機構昨天表示，使用該藥是安全的。

在被問及懷孕期間使用對位乙醯氨基酚與自閉症之間可能存在的關聯時，世界衛生組織發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）在日內瓦的記者會上表示：「現有證據仍不一致。」

他提到若干未具體說明的研究顯示可能存在關聯，但後續研究未能證實。他說：「此種重現性不足的現象，確實提醒我們在下因果結論時必須謹慎。」

阿爾奎斯特（Viktor Ahlqvist）是迄今最大規模研究孕期使用對位乙醯氨基酚與自閉症可能關聯的主要作者，他表示，川普政府「似乎誤解了現有證據」。

阿爾奎斯特表示：「我們的研究並未發現孕期使用對位乙醯氨基酚會導致自閉症的證據。」該研究分析了瑞典250萬次妊娠資料。

阿爾奎斯特指出，孕期接觸任何藥物都與兒童的不良後果有相關性，但這通常並非是藥物造成的，而是因為孕婦服藥所對應的潛在健康問題。（編譯：陳昱婷）1140924

