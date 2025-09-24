為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    罵完又改口 川普：百分之百支持聯合國

    美國總統川普（左）23日在聯合國會晤聯合國秘書長古特瑞斯（右）。（美聯社）

    美國總統川普（左）23日在聯合國會晤聯合國秘書長古特瑞斯（右）。（美聯社）

    2025/09/24 01:02

    〔國際新聞中心／綜合報導〕在發表1場猛烈批評聯合國的演說後，美國總統川普23日與聯合國秘書長古特瑞斯會晤時，語氣有所軟化，強調美國「百分之百」支持聯合國。

    不過，川普也沒放過在他演說前發生的提詞機和電梯故障事件。川普說：「能夠來到這裡總是一種榮幸。我們以前也曾會面，但這次稍微更刺激一些，因為有電梯和提詞機的問題，這些事總是會發生。但我告訴你，你們的人對我們非常尊重。我們的國家百分之百支持聯合國。」

    川普接著說：「我認為聯合國的潛力是不可思議的，真的非常不可思議。它能做到很多事情，所以我全力支持它。雖然有時我可能會和它意見相左，但我依然全力支持，因為我認為這個機構對和平的潛力極其巨大。所以，我只是想感謝你對我們如此熱情的接待。」

    川普先前在演說中批評聯合國，「空洞的言詞無法終結戰爭」，「聯合國的目的究竟是什麼？」「我一直說，聯合國有巨大的潛力，真的非常巨大。但它甚至沒有接近實現這種潛力。」

    川普在演說中強調美國力量在全球的重建，並自詡為和平締造者，努力促進多場戰爭的終結，同時批評國際組織在解決戰爭與全球重大議題上無所作為。另一方面，川普也誇耀自己下令轟炸伊朗核設施，以及近期針對委內瑞拉疑似毒品走私者的攻擊，並主張全球主義者正走向摧毀成功國家的邊緣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播