罵完又改口 川普：百分之百支持聯合國

美國總統川普（左）23日在聯合國會晤聯合國秘書長古特瑞斯（右）。（美聯社）

2025/09/24 01:02

〔國際新聞中心／綜合報導〕在發表1場猛烈批評聯合國的演說後，美國總統川普23日與聯合國秘書長古特瑞斯會晤時，語氣有所軟化，強調美國「百分之百」支持聯合國。

不過，川普也沒放過在他演說前發生的提詞機和電梯故障事件。川普說：「能夠來到這裡總是一種榮幸。我們以前也曾會面，但這次稍微更刺激一些，因為有電梯和提詞機的問題，這些事總是會發生。但我告訴你，你們的人對我們非常尊重。我們的國家百分之百支持聯合國。」

川普接著說：「我認為聯合國的潛力是不可思議的，真的非常不可思議。它能做到很多事情，所以我全力支持它。雖然有時我可能會和它意見相左，但我依然全力支持，因為我認為這個機構對和平的潛力極其巨大。所以，我只是想感謝你對我們如此熱情的接待。」

川普先前在演說中批評聯合國，「空洞的言詞無法終結戰爭」，「聯合國的目的究竟是什麼？」「我一直說，聯合國有巨大的潛力，真的非常巨大。但它甚至沒有接近實現這種潛力。」

川普在演說中強調美國力量在全球的重建，並自詡為和平締造者，努力促進多場戰爭的終結，同時批評國際組織在解決戰爭與全球重大議題上無所作為。另一方面，川普也誇耀自己下令轟炸伊朗核設施，以及近期針對委內瑞拉疑似毒品走私者的攻擊，並主張全球主義者正走向摧毀成功國家的邊緣。

