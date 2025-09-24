川普聯大演說　批盟邦承認巴勒斯坦國及採購俄油

2025/09/24 00:24

〔中央社〕美國總統川普今天在聯合國大會發表演說時，主張華府盟邦承認巴勒斯坦國是在「獎勵」巴人武裝組織「哈瑪斯」，川普同時要求歐洲盟友停止採購俄羅斯石油。

聯合國大會（UN General Assembly）總辯論今天登場，本週預計將有大約150位國家元首或政府領導人發言。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社與法新社報導，川普（Donald Trump）在演說開頭笑稱， 「我不介意在沒有提詞機的情況下發表演講，因為提詞機壞了」，但他說自己還是很高興能來到聯大會場。

川普接著以熟悉的主題作為演說開場白，批評美國在前任總統拜登（Joe Biden）的領導下糟糕透頂，但自今年1月底他就任以來已迅速改善。

川普稱：「在我的領導下，能源、汽油、食品雜貨價格、抵押貸款利率下降了，而且還戰勝通膨。唯一上漲的是股市，它剛剛創下歷史新高。」

川普將結束7場戰爭的功勞歸給自己，列舉從巴基斯坦－印度到以色列－伊朗12天戰爭等衝突。他接著表示：「很遺憾我不得不做這些事，而不是由聯合國來做。」

川普質疑聯合國存在的宗旨，表示聯合國擁有如此巨大的潛力，卻未充分發揮，「在大多數情況下，至少目前，他們似乎只是寫了封措辭強硬的信，然後從不跟進，這都是空話，而空話並不能解決戰爭」。

川普在演說中也提及以色列與哈瑪斯（Hamas）的戰爭及俄烏戰爭等議題。

川普主張，美國的盟友在哈瑪斯拒絕釋放以色列人質或接受停火的情況下承認巴勒斯坦國，是對哈瑪斯「可怕暴行」的「獎勵」，包括哈瑪斯2023年10月7日對以色列前所未見的襲擊。

川普同時要求歐洲盟邦立即停止採購俄羅斯石油，並指控中國和印度藉由購買石油，為俄國提供對烏克蘭作戰的資金。他表示：「他們必須立刻停止從俄羅斯購買所有能源，否則我們全都在浪費大量時間。」

移民議題方面，川普把矛頭指向聯合國提供現金支持給需要幫助的移民，指控聯合國「資助針對西方國家及其邊境的攻擊」、「支持那些非法進入美國的人」。

川普誇耀自己強硬打擊移民的政策，更直言歐洲盟友因移民問題走向「地獄」，「是時候結束失敗的開放邊境實驗了」。

近日美軍摧毀至少3艘涉嫌走私毒品的委內瑞拉運毒船，造成十多人死亡。川普在聯大演說中矢言徹底消滅毒品走私者，「對於每一個將毒品走私進美國的恐怖分子暴徒，請注意，我們會徹底消滅你們」。

川普在演說中也劍指綠色能源，稱它過於昂貴，再生能源是個「笑話」。他還說：「在我看來，氣候變遷是有史以來的世界最大騙局…碳足跡是心懷不軌的人編出來的騙局，他們正走向一條徹底毀滅的道路。」

川普今天接在巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）後面發表演說，即使川普嚴詞批評魯拉以密謀政變罪起訴巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro），川普仍表示下週會跟魯拉會面。

儘管對聯合國成員國的能源和移民政策以及聯合國本身都提出嚴厲批評，川普最後還是以和解語氣，結束長約1個小時的演說。

他表示：「讓我們共同努力，打造一個光明美麗的星球。一個我們共享的星球，一個比以往任何時候都更加富饒、美好、美麗的和平星球。這是可以實現的，它會實現的。」（編譯：楊昭彥）1140924

