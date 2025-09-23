川普聯合國演說！ 點名中、印資助俄羅斯 要求歐洲停止採購俄國油氣

美國總統川普在聯合國發表演說。（路透）

2025/09/23 23:54

〔國際新聞中心／綜合報導〕在全球矚目下，美國總統川普23日重返聯合國發表演說，宣稱他上任8個月以來，已促成7場戰爭落幕，但聯合國並未提供任何協助，「他們只是寫了1份語氣強硬的信，卻從未採取後續行動，那是空話，空話解決不了戰爭。」

對於烏克蘭戰爭，川普警告，若俄羅斯不準備達成協議結束戰爭，美國「充分準備好實施非常強而有力的關稅」，而中國和印度持續向俄國採購能源，資助俄國的戰爭機器。川普要求歐洲盟邦「必須和美國採取相同措施」，立即停止向俄國採購石油和天然氣，「否則我們都是在浪費時間」。

請繼續往下閱讀...

對於以色列和巴勒斯坦的衝突，川普說，必須「立即結束加薩戰爭」，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」一再拒絕合理的條件締造和平，而美國盟友承認巴勒斯坦國，「只是對哈瑪斯駭人暴行的獎賞」。川普強調，「我們必須立即停止加薩戰爭…必須立即談判達成和平，讓人質回來」。但他隻字未提加薩走廊正在發生的人道危機。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和沙烏地阿拉伯22日召開「兩國方案」峰會，主導美國的西方盟友承認巴勒斯坦的國家地位。儘管此舉僅具象徵性，但仍具有歷史意義，美國與以色列均抵制這場特別會議，甚至揚言將予以報復。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法