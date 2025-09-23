通訊「核彈」！ 10萬張SIM卡險癱瘓聯合國大會 特勤局及時破獲

美國特勤局公布的證物照片，顯示在紐約周邊查獲的大量SIM卡伺服器。該機構警告，此網絡足以癱瘓全市通訊。（圖：美國特勤局）

2025/09/23 23:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國特勤局（U.S. Secret Service）23日宣布，在聯合國大會於紐約召開期間，成功破獲並瓦解了一個位於紐約三州地區（New York tristate area）、對美國政府高官構成多重電信威脅的龐大電子裝置網絡。

根據福斯新聞網（Fox News）報導，特勤局紐約辦公室主管特工麥庫爾（Matt McCool）在發布的影片中警告：「這個網絡有潛力癱瘓手機基地台，並從根本上關閉紐約市的蜂巢式網路。」

特勤局表示，他們在多個地點，查獲了超過300台集中部署的SIM卡伺服器（SIM servers），以及10萬張SIM卡。這類設備俗稱「貓池」（SIM Box），常被用於電信詐騙與情報活動，能發動大規模的阻斷服務攻擊，並為犯罪集團或威脅行為者提供匿名的加密通訊。

追查幕後黑手 初步分析指向「國家級」威脅

特勤局指出，這次的調查始於今年春季，當時有多起針對美國政府高官的電信相關緊急威脅出現。更令人警惕的是，官員表示：「儘管對這些設備的鑑識分析仍在進行中，但初步分析顯示，存在『具國家背景的威脅行為者』與聯邦執法部門已知人士之間的蜂巢式通訊。」

特勤局目前正在分析相當於「10萬支手機」的龐大數據量，以釐清其確切意圖，包括是否計畫在世界各國領袖齊聚紐約期間，蓄意干擾聯合國大會。

威脅已解除 局長稱預防勝於治療

麥庫爾強調：「要澄清的是，這些已查獲的裝置，已不再對紐約三州地區構成威脅。」特勤局局長柯倫（Sean Curran）則表示：「此網絡對我國通訊的潛在破壞，怎麼強調都不為過。」

他補充說：「特勤局的保護任務核心就在於預防，這次的調查向潛在的惡意行為者清楚表明，任何對我們保護對象的緊急威脅，都將被立即調查、追蹤並瓦解。」

聯合國大會23日紐約登場，美國特勤局探員在總部外圍加強戒備。（路透）

