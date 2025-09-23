為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    通訊「核彈」！ 10萬張SIM卡險癱瘓聯合國大會 特勤局及時破獲

    美國特勤局公布的證物照片，顯示在紐約周邊查獲的大量SIM卡伺服器。該機構警告，此網絡足以癱瘓全市通訊。（圖：美國特勤局）

    美國特勤局公布的證物照片，顯示在紐約周邊查獲的大量SIM卡伺服器。該機構警告，此網絡足以癱瘓全市通訊。（圖：美國特勤局）

    2025/09/23 23:45

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國特勤局（U.S. Secret Service）23日宣布，在聯合國大會於紐約召開期間，成功破獲並瓦解了一個位於紐約三州地區（New York tristate area）、對美國政府高官構成多重電信威脅的龐大電子裝置網絡。

    根據福斯新聞網（Fox News）報導，特勤局紐約辦公室主管特工麥庫爾（Matt McCool）在發布的影片中警告：「這個網絡有潛力癱瘓手機基地台，並從根本上關閉紐約市的蜂巢式網路。」

    特勤局表示，他們在多個地點，查獲了超過300台集中部署的SIM卡伺服器（SIM servers），以及10萬張SIM卡。這類設備俗稱「貓池」（SIM Box），常被用於電信詐騙與情報活動，能發動大規模的阻斷服務攻擊，並為犯罪集團或威脅行為者提供匿名的加密通訊。

    追查幕後黑手 初步分析指向「國家級」威脅

    特勤局指出，這次的調查始於今年春季，當時有多起針對美國政府高官的電信相關緊急威脅出現。更令人警惕的是，官員表示：「儘管對這些設備的鑑識分析仍在進行中，但初步分析顯示，存在『具國家背景的威脅行為者』與聯邦執法部門已知人士之間的蜂巢式通訊。」

    特勤局目前正在分析相當於「10萬支手機」的龐大數據量，以釐清其確切意圖，包括是否計畫在世界各國領袖齊聚紐約期間，蓄意干擾聯合國大會。

    威脅已解除 局長稱預防勝於治療

    麥庫爾強調：「要澄清的是，這些已查獲的裝置，已不再對紐約三州地區構成威脅。」特勤局局長柯倫（Sean Curran）則表示：「此網絡對我國通訊的潛在破壞，怎麼強調都不為過。」

    他補充說：「特勤局的保護任務核心就在於預防，這次的調查向潛在的惡意行為者清楚表明，任何對我們保護對象的緊急威脅，都將被立即調查、追蹤並瓦解。」

    聯合國大會23日紐約登場，美國特勤局探員在總部外圍加強戒備。（路透）

    聯合國大會23日紐約登場，美國特勤局探員在總部外圍加強戒備。（路透）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播