聯合國演說批開放邊境 川普：你們正在「淪入地獄」

美國總統川普在聯合國發表演說，指控聯合國助長移民危機。（美聯社）

2025/09/23 23:49

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普23日在聯合國發表演說，強調其第二任期的外交政策成就，並指控聯合國正在資助移民危機，開放移民的國家正在「淪入地獄」（going to hell）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普指控聯合國「不僅沒有解決它應該解決的問題，往往還在製造新的問題，讓我們來解決。最好的例子，就是我們這個時代的頭號政治議題：失控的移民危機。」

川普說：「你們的國家正在被毀掉。聯合國正在資助一場針對西方國家及其邊界的攻擊。」

川普聲稱，聯合國對移民的援助，協助非法移民進入美國，「然後我們還得把他們驅逐出去。聯合國還為非法移民提供食物、住所、交通工具和金融卡。」

他強調，聯合國的職責應該是保護各國免遭「入侵」，「而不是製造入侵，也不是資助入侵。」而在美國，「我們拒絕這樣的觀念，即大量外國人可以被允許跋涉半個地球，踐踏我們的邊界，侵犯我們的主權，造成無法控制的犯罪，並消耗我們的社會安全網。」

川普也趁機宣揚自己在遏止非法移民方面的政績，聲稱其他國家最好予以效法，「該是結束開放邊界這個失敗實驗的時候了。你們必須立即結束它。我對這方面非常在行。你們的國家正在淪入地獄。」「你們的國家正在被毀掉。」

