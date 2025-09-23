為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國捐助萬那杜警用裝備 澳洲強烈關切

    中國警務專家小組在萬那杜培訓警察。（取自中國駐萬那杜大使館官網）

    中國警務專家小組在萬那杜培訓警察。（取自中國駐萬那杜大使館官網）

    2025/09/23 21:52

    〔國際新聞中心／綜合報導〕萬那杜媒體23日報導，中國將捐贈價值數十萬美元的警用裝備，給這個太平洋島國，雙方還計畫簽署警務合作協議，顯示北京正積極擴大在該地區的影響力，引發澳洲強烈關切。

    「萬那杜每日郵報」（Vanuatu Daily Post）報導，萬那杜內政部長納普阿特（Andrew Solomon Napuat）表示，北京將捐贈機車、無人機及其他裝備，總價值超過40萬美元（約1210萬台幣），交由該國警察部隊使用。

    納普阿特並指出，雙方也著眼於簽署1項警務合作協議，以便「更好地協調和管理與所有夥伴在警務領域的不同合作面向」。

    這項宣布是在納普阿特上週訪問北京，會晤中國公安部長王小洪之後提出的。中國外交部23日拒絕就此協議發表評論，僅表示北京將持續支持萬那杜。

    中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上說：「中國將繼續依據萬那杜的意願與需求，在力所能及的範圍內提供支持，並加強在各領域的友好交流與合作。」

    納普阿特則表示，該國的優先事項是應對氣候變遷、跨國犯罪，以及一般警務工作，尤其是「氣候變遷是萬那杜面臨的最大安全威脅」，「我們強調主權問題，表示萬那杜將持續在重大議題上行使其主權，並期待我們的合作夥伴能尊重這一點。」

    萬那杜已與澳洲、紐西蘭、法國及英國，簽署類似的警務合作協議。不過，與中國的協議可能會引發坎培拉強烈關注。澳洲一直努力抗衡北京在太平洋地區的影響力，本月稍早，澳洲未能與萬那杜簽署1份旨在深化雙邊關係的安全與發展協議。

    據稱萬那杜總理納帕特（Jotham Napat）對該協議的措辭有疑慮，認為可能限制萬那杜向其他國家爭取「關鍵基礎建設」資金的能力。外界普遍認為，這是暗指中國。

    在整個南太平洋，易受氣候變遷衝擊的國家，正努力在西方與中國之間取得平衡，一方面希望從雙方爭取急需的資金，另一方面則力求維持來之不易的獨立性。近年來，中國已為萬那杜鋪設新的道路、興建政府辦公大樓，甚至還打造1座新的總統官邸。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播