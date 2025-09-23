中國捐助萬那杜警用裝備 澳洲強烈關切

中國警務專家小組在萬那杜培訓警察。（取自中國駐萬那杜大使館官網）

2025/09/23 21:52

〔國際新聞中心／綜合報導〕萬那杜媒體23日報導，中國將捐贈價值數十萬美元的警用裝備，給這個太平洋島國，雙方還計畫簽署警務合作協議，顯示北京正積極擴大在該地區的影響力，引發澳洲強烈關切。

「萬那杜每日郵報」（Vanuatu Daily Post）報導，萬那杜內政部長納普阿特（Andrew Solomon Napuat）表示，北京將捐贈機車、無人機及其他裝備，總價值超過40萬美元（約1210萬台幣），交由該國警察部隊使用。

納普阿特並指出，雙方也著眼於簽署1項警務合作協議，以便「更好地協調和管理與所有夥伴在警務領域的不同合作面向」。

這項宣布是在納普阿特上週訪問北京，會晤中國公安部長王小洪之後提出的。中國外交部23日拒絕就此協議發表評論，僅表示北京將持續支持萬那杜。

中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上說：「中國將繼續依據萬那杜的意願與需求，在力所能及的範圍內提供支持，並加強在各領域的友好交流與合作。」

納普阿特則表示，該國的優先事項是應對氣候變遷、跨國犯罪，以及一般警務工作，尤其是「氣候變遷是萬那杜面臨的最大安全威脅」，「我們強調主權問題，表示萬那杜將持續在重大議題上行使其主權，並期待我們的合作夥伴能尊重這一點。」

萬那杜已與澳洲、紐西蘭、法國及英國，簽署類似的警務合作協議。不過，與中國的協議可能會引發坎培拉強烈關注。澳洲一直努力抗衡北京在太平洋地區的影響力，本月稍早，澳洲未能與萬那杜簽署1份旨在深化雙邊關係的安全與發展協議。

據稱萬那杜總理納帕特（Jotham Napat）對該協議的措辭有疑慮，認為可能限制萬那杜向其他國家爭取「關鍵基礎建設」資金的能力。外界普遍認為，這是暗指中國。

在整個南太平洋，易受氣候變遷衝擊的國家，正努力在西方與中國之間取得平衡，一方面希望從雙方爭取急需的資金，另一方面則力求維持來之不易的獨立性。近年來，中國已為萬那杜鋪設新的道路、興建政府辦公大樓，甚至還打造1座新的總統官邸。

