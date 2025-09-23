為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    繼西藏後 習近平赴新疆參加自治區成立70週年活動

    圖為中國國家主席習近平結束出席金磚國家峰會自南非回到國內後，隨即趕往烏魯木齊。（彭博）

    圖為中國國家主席習近平結束出席金磚國家峰會自南非回到國內後，隨即趕往烏魯木齊。（彭博）

    2025/09/23 20:59

    〔中央社〕中共總書記習近平繼8月20至21日前往拉薩出席西藏自治區成立60週年慶祝活動後，今天下午再度率領中央代表團抵達烏魯木齊，將出席9月25日舉行的新疆維吾爾自治區成立70週年慶祝活動。不過，10月1日才是新疆維吾爾自治區成立70週年之日。

    新華社報導，習近平以中共總書記、中國國家主席、中共中央軍委主席身分，率領中央代表團赴新疆出席新疆維吾爾自治區成立的慶祝活動，是中共建政以來的首次。

    報導提到，習近平抵達鳥魯木齊後，即接見新疆各族、各界代表。隨後又接見自治區及有關部門、各地州市負責官員及老同志代表、新疆生產建設兵團領導班子成員及有關方面負責官員，以及援疆幹部、政法幹警、宗教界「愛國人士」及基層宗教工作幹部代表；接著又接見了駐烏魯木齊部隊上校以上軍官及部分基層「先進模範」與文職人員。

    根據報導，陪同習近平同機抵達的要員，包括中國全國政協主席兼中央代表團團長王滬寧、中共中央辦公廳主任蔡奇等2名中共政治局常委；中共中央統戰部長李干杰、全國人大常委會副委員長雪克來提．扎克爾、國務委員諶貽琴、全國政協副主席王東峰、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立等5名中央代表團副團長；以及國務院副總理何立峰、國務委員兼公安部長王小洪等人。

    此外，中共中央和中國國家機關、軍隊有關單位，內蒙古、廣西、西藏、寧夏4等個自治區及對口支援新疆的有關省市負責官員等中央代表團成員，也一併抵達新疆。

