駝鹿大冒險100天遊遍4國500公里 在奧地利被捕「驅逐」

駝鹿「艾米爾」6日在奧地利林間吃著樹葉。（法新社）

2025/09/23 20:33

〔編譯管淑平／綜合報導〕一隻年輕的公駝鹿，這個夏天顯然決定來一場大冒險，遊走了中歐多國數十個地方。這隻駝鹿22日在奧地利因為太靠近車道，被捕獲，裝上追蹤器後，野放回大自然。

《英國廣播公司新聞網》（BBC News）、《法新社》23日報導，這隻被取名為「艾米爾」（Emil）的駝鹿，22日玩到上奧地利州薩特勒特（Sattledt），在一處公路附近遊蕩，由於太靠近公路，奧地利野生動物事務官員擔心牠發生危險，對牠施以麻醉後捕捉，裝上衛星定位追蹤器後，再把牠在捷克、奧地利邊界的南波希米亞舒馬瓦（Sumava）森林邊緣區野放。

奧地利官員表示，會追蹤艾米爾動向30天。目前估計有10到20隻駝鹿棲息在舒馬瓦，保育人員希望艾米爾能加入當地的族群，而非繼續牠的獨旅。

這頭據信來自波蘭的年輕公鹿，這個夏天的這趟旅程，從6月2日首度被目擊，出現在捷克東北角盧傑若維奇鎮（Ludgeřovice）展開。根據捷克媒體iROZHLAS報導，艾米爾這一路足跡遍及波蘭、捷克、斯洛伐克和奧地利四國，走過60個村莊、城鎮，旅程接近500公里。

艾米爾穿越公路、鐵道，涉過小溪，甚至橫渡多瑙河；牠也曾被發現在兩場文化活動場所的邊緣現身，包括捷克南摩拉維亞州（South Moravia）的重金屬音樂節。隨著艾米爾趴趴走，牠的名聲也迅速在社群媒體爆紅，民眾上傳數百張目擊牠出沒的照片、影片，而且至少有3個「臉書」社團為牠成立，總計吸引5萬人追蹤。

駝鹿曾是捷克森林的原生物種，但是中世紀時期因遭獵殺而滅絕，長年來多次嘗試復育，直到1970年代起才開始取得成效。現在捷克境內駝鹿數量估計約50隻，遠少於波蘭境內數以萬計的族群。

奧地利當地媒體對比政府嚴格的驅逐政策，指「艾米爾」的出境「並非完全自願」。野生動物協會「奧地利動物保護組織」（Tierschutz Austria）也批評，捕捉艾米爾的行動缺乏透明，當局只是把艾米爾送到邊境，而非在公路沿線建立「更多野生動物走廊」，其未來是否能安然無恙，依然未知，該組織呼籲需要有一致的獵捕規範，補上保護野生動物的漏洞。

「艾米爾」玩成網紅，所到之處都吸引許多人拍照。（法新社）

「艾米爾」在民宅附近流連。（法新社）

「艾米爾」在奧地利聖波爾坦逛大街。（法新社）

