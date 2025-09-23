中538億彩金！美國強力球頭獎得主：我還是一樣洗衣服、宅在家

密蘇里州的男子領取4億1030萬美元（約新台幣124億元）的強力球獎金，示意圖。（美聯社）

2025/09/23 21:27

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國強力球彩券在9月6日開出創紀錄的17.8億美元（約新台幣538億元）頭獎，由兩名幸運兒平分。其中來自密蘇里州的中獎者近日現身領獎，雖然選擇匿名，但他仍分享了中獎後的心情與生活變化，並形容這筆橫財是他「人生中遇過最棒的煩惱」。

《紐約郵報》報導，密蘇里州一名男子中獎美國強力球頭獎，近日現身位於傑佛遜市的彩券總部，領取高達4億1030萬美元（約新台幣124億元）的一次性獎金，創下該州歷來最高中獎紀錄。這位幸運得主是在聖路易市一家便利商店購買中獎彩券，號碼為「11、23、44、61、62，強力球號碼則是17」。儘管一夕之間成為百億富翁，他笑說生活依舊如常「我是一個宅男，完美的一天就是待在家裡做自己喜歡的事。我昨晚還在洗衣服呢」！

請繼續往下閱讀...

這名得主已婚，他坦言突如其來的鉅額財富讓他晚上難以入眠，「這是我人生中遇過最棒的煩惱。」他表示，未來一年將專注於自己與家庭生活，希望讓妻子減輕工作壓力，多出更多相處時光。根據規定，他原可選擇30年分期領取總額8.935億美元（約新台幣270億元），但最終決定選擇一次領取現金。密蘇里州彩券局也證實，這是該州歷史上金額最高的中獎紀錄，遠超過2012年創下的2.937億美元（約新台幣88億元）。

根據官方統計，中頭獎機率僅為2.92億分之一。截至目前，2025年已開出四次強力球頭獎，分別是1月奧勒岡州3.28億美元（約新台幣99億元）、3月加州5.26億美元（約新台幣159億元）、4月肯塔基州1.67億美元（約新台幣50億元），以及5月加州的2.045億美元（約新台幣61億元）。歷來最高的頭獎紀錄則是在2022年，由加州男子卡斯楚（Edwin Castro）獨得，金額高達20.4億美元（約新台幣617億元）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法