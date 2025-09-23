為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中538億彩金！美國強力球頭獎得主：我還是一樣洗衣服、宅在家

    密蘇里州的男子領取4億1030萬美元（約新台幣124億元）的強力球獎金，示意圖。（美聯社）

    密蘇里州的男子領取4億1030萬美元（約新台幣124億元）的強力球獎金，示意圖。（美聯社）

    2025/09/23 21:27

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國強力球彩券在9月6日開出創紀錄的17.8億美元（約新台幣538億元）頭獎，由兩名幸運兒平分。其中來自密蘇里州的中獎者近日現身領獎，雖然選擇匿名，但他仍分享了中獎後的心情與生活變化，並形容這筆橫財是他「人生中遇過最棒的煩惱」。

    紐約郵報》報導，密蘇里州一名男子中獎美國強力球頭獎，近日現身位於傑佛遜市的彩券總部，領取高達4億1030萬美元（約新台幣124億元）的一次性獎金，創下該州歷來最高中獎紀錄。這位幸運得主是在聖路易市一家便利商店購買中獎彩券，號碼為「11、23、44、61、62，強力球號碼則是17」。儘管一夕之間成為百億富翁，他笑說生活依舊如常「我是一個宅男，完美的一天就是待在家裡做自己喜歡的事。我昨晚還在洗衣服呢」！

    這名得主已婚，他坦言突如其來的鉅額財富讓他晚上難以入眠，「這是我人生中遇過最棒的煩惱。」他表示，未來一年將專注於自己與家庭生活，希望讓妻子減輕工作壓力，多出更多相處時光。根據規定，他原可選擇30年分期領取總額8.935億美元（約新台幣270億元），但最終決定選擇一次領取現金。密蘇里州彩券局也證實，這是該州歷史上金額最高的中獎紀錄，遠超過2012年創下的2.937億美元（約新台幣88億元）。

    根據官方統計，中頭獎機率僅為2.92億分之一。截至目前，2025年已開出四次強力球頭獎，分別是1月奧勒岡州3.28億美元（約新台幣99億元）、3月加州5.26億美元（約新台幣159億元）、4月肯塔基州1.67億美元（約新台幣50億元），以及5月加州的2.045億美元（約新台幣61億元）。歷來最高的頭獎紀錄則是在2022年，由加州男子卡斯楚（Edwin Castro）獨得，金額高達20.4億美元（約新台幣617億元）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播