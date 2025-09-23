援菲抗中威脅攸關美國安利益 美議員聯名信促確保援助不中斷

菲律賓政府提供照片顯示，今年5月中國海警船（左）在鐵線礁附近，以水砲攻擊菲國漁業暨水產資源局船隻（中）。（法新社檔案照）

2025/09/23 18:37

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國會聯邦眾議院委員會致函國務卿魯比歐（Marco Rubio），力促華府要確保對菲律賓的資助不中斷，以對抗北京在南海「具侵略性和破壞穩定的行徑」，信中說，這類援助也攸關美國自身的國安利益。

《路透》23日報導，根據路透所見這封眾院美中戰略競爭特別委員會給魯比歐的信函內容，委員會尋求釐清對菲律賓海岸防衛隊的資助，指出國務院提出大幅削減「國際禁毒與執法合作」項目的2026財政年度預算，將「重創」協助盟邦挺身對抗中國的相關計畫。

請繼續往下閱讀...

這封信由該委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）以及史丹頓（Greg Stanton）、摩爾頓（Seth Moulton）連署，時值中國最近進一步加強對南海主權爭議島礁黃岩島（Scarborough Shoal）的掌控，中菲船隻在該海域已多次發生摩擦。

委員會在信中說，「北京已顯著升高在南海的侵略活動，包括其力圖非法地對菲國專屬經濟區的大部分區域實施控制權，（中國的）海警和海上民兵，時常攻擊或者以實際行動恫嚇菲國船隻，「過去幾個月，北京的行徑變得愈加威脅性，反映出此威脅的迫切性」。美國國務院和菲國外交部都尚未回應這封信函。

對菲國安全援助被列入美國凍結對外援助的豁免名單。華府為菲軍現代化編列3億3600萬美元，但是未明確說明其中用於海事安全的比率。前述信函表示，未來預算請求須確保持續提供資金，支持菲國海上執法能力，「因為削弱這類計畫，會威脅我國國家安全利益」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法