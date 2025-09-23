全球200名科學家點出AI用途地雷區 促各國明年底前畫「紅線」

人工智慧與其應用示意圖。（路透檔案照）

2025/09/23 18:15

〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國大會一般性辯論開議的同時，逾200名科技界與學術界領袖22日連署公開信，呼籲各國最晚明年底，畫出人工智慧（AI）技術使用禁區的「紅線」，這封信警告，若不及早介入，人類要有意義管控AI風險會愈加困難。

《法新社》22日報導，包括10名諾貝爾獎得主，以及Anthropic、Google DeepMind、微軟和OpenAI等多家AI巨擘的研究人員在內，超過200名重量級人士簽署這份公開信，並在聯合國大會一般性辯論開議這天發表。信中指出，AI具有促進人類福祉的龐大潛力，「然而，其當前發展趨勢也帶來前所未見的危險」，這封信呼籲各國政府，「必須果斷行動，把握有意義介入的機會窗口」。

根據這封公開信，「AI紅線」是受各國同意，對於被視為風險太大，在任何情況下都不可觸犯的用途設禁區，信中舉出的紅線例子如：將核武指揮權交給AI、發展任何形式的致命自主武器，以及AI用於大規模監控、社會信用評分（social scoring）、網路攻擊或假冒他人身分等。

連署人表示，鑑於AI技術進展速度，力促各國最遲在明年底前定出規範，畫下「紅線」。這封信警告，「AI有可能很快就會超越人類的能力，進而升高多重風險」，包括製造疫情、廣泛假資訊、大規模操弄兒童和其他個人、帶來國內外安全疑慮、大規模失業與系統性人權侵害等，若任其不受制衡，未來幾年要對其進行「有意義的人類管控」會愈加困難。

