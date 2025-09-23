金正恩拉攏中國嗆「永不棄核」 美日韓同盟冷回：沒得談

北韓領導人金正恩嗆聲永不放棄核武，並稱若美國放棄「無核化」目標即可對話，此一提議已遭美日韓三國斷然拒絕。（歐新社）

2025/09/23 18:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕朝鮮半島局勢再度因北韓領導人金正恩的強硬表態而陷入緊張對峙。金正恩一方面高調宣示將強化與中國的傳統盟邦關係，另一方面則向美國開出對話的「前提條件」，稱只要華府放棄「無核化」目標，雙方即可對話，但他嗆聲永不放棄核武。對此，美國、南韓與日本外長立即聯合回應，斷然拒絕其要求。

美聯社引述據北韓官媒朝中社（KCNA）23日報導，金正恩在回覆中國國家主席習近平的賀電中表示，他將「更積極地」推動與中國的關係。金正恩並提及，他本月稍早訪問北京，與習近平一同觀看閱兵時，「充分感受到了」中方的支持。

請繼續往下閱讀...

然而，在向北京示好的同時，金正恩也對華盛頓劃下紅線。他上週末表示，如果美國不再堅持要求北韓必須放棄核武，那麼雙方沒有理由不進行對話，但他強調，自己絕對不會為了結束制裁而放棄核武庫，稱其核武地位是「不可逆轉的」。

對於金正恩開出的條件，美國、南韓與日本同盟給予了迅速且堅定的回絕。美國國務卿魯比歐、南韓外交部長趙顯與日本外務大臣岩屋毅22日在紐約舉行三邊會談後發表聯合聲明，重申他們對朝鮮半島「完全無核化的堅定承諾」。聲明強調，三方將在「堅持無核化原則」的基礎上，維持聯合威懾，並與平壤尋求對話，此舉無異於直接「打臉」金正恩的提議，凸顯了雙方在核心議題上毫無交集。

在外交喊話的同時，軍事上的對峙也持續升級。美日韓三國在聲明中承諾，將透過定期舉行「自由之刃」（Freedom Edge）三邊多領域軍演等方式，加強防禦與威懾。此外，三國外長也對北韓與俄羅斯日益加深的軍事合作表達「嚴重關切」，其中包括平壤向莫斯科提供士兵與武器以支持其對烏克蘭的戰爭。聲明特別指出，俄羅斯可能回饋北韓遠程飛彈等軍事技術，此舉將違反聯合國制裁，三方敦促俄朝立即停止這類活動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法