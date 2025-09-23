無人機大鬧北歐2大機場 丹麥總理：不排除是俄羅斯幹的

哥本哈根機場航班動態告示牌。（法新社）

2025/09/23 17:36

〔編譯管淑平／綜合報導〕北歐地區最繁忙的兩座機場，丹麥哥本哈根機場以及鄰近的挪威奧斯陸機場，22日皆因無人機飛越，一度暫停所有航班起降將近4個小時。針對哥本哈根機場遭無人機侵擾事件，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）23日表示，這是對丹麥基礎設施的攻擊。丹麥警方已經展開調查，丹麥媒體報導，軍方也已參與調查行動。

綜合《路透》、《法新社》和《衛報》報導，佛瑞德里克森23日上午發表聲明，表示無人機侵擾機場事件，是歷來對丹麥關鍵基礎設施的「最嚴重攻擊」，與最近其他無人機攻擊、侵犯領空以及駭客攻擊歐洲數座機場的趨勢一致；被記者問到，此事是否與俄羅斯有關連，佛瑞德里克森說，「我無法排除是俄羅斯（所為）」，用意可能是要製造騷亂、挑起疑慮，「看看你能如何因應，測試極限」。

請繼續往下閱讀...

丹麥警方23日表示，前一晚無人機飛越哥本哈根機場，尚不清楚幕後主使者，但是從數量、無人機大小和飛行模式，以及盤旋機場上空時間來看，相關人員似乎具備專業知識。

警官葉斯波森（Jens Jespersen）說，「我們結論認定，我們會說這是一名具備相當能力的人所為」，用意是要展現其能力。他指出，出現在哥本哈根機場的無人機來自數個不同方向，機上燈光時暗時亮，在數小時後消失。

哥本哈根機場於22日晚間8時26分暫停運作，直到23日凌晨恢復，停擺4個小時，31個航班因此轉到其他機場，連帶影響總計造成取消或延誤大約100個航班，影響約2萬名旅客。哥本哈根機場發言人庫爾斯坦（Lise Agerley Kurstein）表示，機場關閉原因是「出現2到3架不明無人機」；丹麥警方也表示，22日有2到3架大型無人機，在哥本哈根機場附近飛行，導致機場全面關閉。

挪威奧斯陸機場則在同日午夜前後，同樣是因為發現無人機侵入而暫停，所有航班因此改到鄰近機場降落，該機場在23日凌晨3時22分重啟。

哥本哈根警方副助理警監韓森（Jakob Hansen）表示，警方已展開密集調查，釐清這些無人機的類型，但侵入機場的無人機已經消失，警方未能取得其中任何一架。衛報引述丹麥TV2報導，丹麥軍方也已參與調查。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法