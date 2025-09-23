為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普UN自詡「和平鴿」？ 想拿諾貝爾獎又炸伊朗、擊沉運毒船

    美國總統川普22日從白宮出發，搭乘「陸戰隊一號」總統專機前往紐約，準備出席聯合國大會。（歐新社）

    美國總統川普22日從白宮出發，搭乘「陸戰隊一號」總統專機前往紐約，準備出席聯合國大會。（歐新社）

    2025/09/23 17:29

    〔編譯陳成良／綜合報導〕即將於23日重返紐約聯合國大會的美國總統川普，已不再是當年那個在演說時引發台下鬨笑的政治素人。根據美國政治新聞網《Politico》分析，他正積極地將自己塑造為一位「和平締造者」，但其充滿矛盾的好戰言論，卻早已讓全球盟友與對手同樣感到不安。

    打造「和平鴿」品牌 顧問稱川普劍指諾貝爾

    與川普政府關係密切的華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）副總裁尚策（Jonathan Schanzer）分析指出：「這是一位為他所做的各種努力，而尋求諾貝爾和平獎的人。」他預期，川普將利用在聯合國的演說，強化其「在特定戰區的和平締造者」品牌形象。

    川普本人也樂於扮演此角色，他經常吹噓自己結束了「七場戰爭」。然而，儘管川普的團隊在接手一些既有的外交進程上有所斬獲，例如亞美尼亞與亞塞拜然的和平協議，但他上任時誓言要立即解決的兩大衝突——俄烏戰爭與以巴戰爭，至今仍未取得突破。

    好戰言論驚嚇盟友 一邊交友一邊施壓

    與「和平締造者」形象形成強烈對比的，是川普的好戰性（bellicosity）。他曾表達渴望征服從格陵蘭到巴拿馬運河的新領土，並明確展現動武意願，不論是六月間下令轟炸伊朗的核發展設施，還是將近日委內瑞拉的疑似毒品船擊沉，這些言行都已讓盟邦與敵手同樣感到震驚。此外，他對待盟友的方式也充滿矛盾，例如他一方面稱印度為好友，另一方面卻對其施加高額關稅，使雙邊關係陷入緊張。

    和平鴿或戰鷹？ 盟友不安

    因此，川普此次在聯合國的短暫現身，將成為一個充滿矛盾的政治舞台。他與澤倫斯基的會晤，將是其「和平使者」形象的重大考驗；而他對「全球主義」機構的猛烈抨擊，則再次印證了他對既有世界秩序的敵意。這種充滿不確定性的作風，早已讓美國的傳統盟友感到不安。

    就在川普抵達前夕，法國等盟邦才剛在巴勒斯坦問題上與美國分道揚鑣，而他對印度等國的關稅施壓，也持續為盟邦關係帶來緊張。《Politico》指出，無論川普想打造何種品牌，其好戰且單邊主義的言行，都已讓盟友與對手同樣感到震驚，並為全球穩定帶來了新的變數。

