估歐俄潛在衝突每日傷兵一千人 德國著手擴大戰時醫療能量

提升戰力之際，德國也正為北約與俄羅斯潛在衝突的傷兵醫療問題預作準備。（路透）

2025/09/23 17:27

〔編譯林家宇／綜合報導〕隨著歐洲與俄羅斯緊張情勢日漸加劇，作為歐盟與北大西洋公約組織（NATO）核心成員的德國持續提升戰備，規劃在北約與俄國的潛在大規模衝突中，滿足每日1000名傷兵的醫療能量。

德國醫療總監霍夫曼（Ralf Hoffmann）接受「路透」專訪時指出，潛在衝突所產生的傷兵數量取決於戰鬥激烈程度及參與其中的作戰單位，「實際來看，我們會說每日約1000名傷兵」。

霍夫曼表示，烏克蘭的戰場性質發生劇烈變化，受傷型態從槍傷轉變為爆炸傷及無人機和遊蕩彈藥造成的燒燙傷，「由於無人機到處在上空盤旋，烏克蘭時常難以迅速撤離他們的傷兵」，需要設法讓前線的傷兵得以維持數個小時的穩定狀態。

霍夫曼強調了靈活後送傷兵的重要性，例如烏克蘭動用的醫療列車也是德軍評估的選項之一，以及醫療巴士和藉由空運擴大後送能量。受傷的德軍會在前線接受初步治療再後送回德國，以民間醫院照護為主。霍夫曼估算，屆時需要從德國上看44萬個醫院床位中空出1.5萬床，現有的1.5萬名軍醫編制也將擴大以應付未來需求。

