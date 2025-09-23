高壓氧艙突爆炸！接受治療5歲童當場慘死 現場驚悚照曝光！

代表庫柏家屬的律師哈靈頓本月22日公開事故現場駭人的照片。（圖翻攝自YT「Click On Detroit | Local 4 | WDIV」）

2025/09/23 18:33

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州底特律（Detroit）郊區一間醫療院所今年初發生罕見的高壓氧艙爆炸事故，造成當時在艙內接受治療的一名5歲男童當場慘死，其母親也受到燒傷。這場憾事發生半年多，家屬近日向高壓氧艙製造商和相關單位求償1億美元（約新台幣30億），他們的律師也對外公開事故現場駭人的照片，引發外界討論。

綜合外媒報導，事發於底特律特洛伊市（Troy）的醫療院所「牛津中心」（Oxford Center），今年1月31日上午，來自密西根州皇家橡樹市（Royal Oak）的5歲男童庫柏（Thomas Cooper），因為睡眠呼吸中止症和注意力不足過動症在高壓氧艙內接受治療，母親則在旁陪同。不料，高壓氧艙突然爆炸並起火，導致男童當場身亡，其母親手臂也燒傷送醫治療。

庫柏家屬委託的律師哈靈頓（James Harrington），本週一（22日）召開記者會公開事故現場照片，可以看到嚴重燒毀的艙體和病床殘骸，畫面怵目驚心。哈靈頓代表家屬向高壓氧艙製造商Sechrist Industries、牛津兒童基金會（Oxford Kids Foundation）、牛津中心房產所有者Office Ventures Troy I等單位索取1億美元的鉅額賠償。

哈靈頓指出，高壓氧艙是一種加壓的管狀裝置，可輸送 100% 純氧空氣，幫助患者更快地從某些傷害或疾病中恢復，但同時也會產生高度易燃的環境，明明知道有這種風險，艙體卻沒有逃生機制，這都是製造商和醫療中心漠視人命所造成的悲劇。

另外，有4人因這場事故面臨刑事訴訟，分別為58歲的牛津中心創辦人兼執行長彼得森（Tamela Peterson）被控二級謀殺罪、65歲設施經理馬肯（Gary Marken）及64歲安全經理莫斯泰勒（Gary Mosteller）都面臨二級謀殺與過失殺人罪、事發當下的設施操作員莫菲特（Aleta Moffitt）則被指控過失殺人及偽造病歷。但目前這4人都不認罪。

