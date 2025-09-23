澳男峇里島離奇溺斃遺體返國竟「沒心」 澳政府怒向印尼討說法

澳洲23歲男子離奇死在峇里島的泳池內，家屬直到遺體返國才知道心臟被取走。（本報合成，擷取自Gofund Me、@bizza_hads_/IG）

2025/09/23 16:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲官方23日證實，已就一名23歲澳洲男子在印尼度假勝地峇里島離奇死亡、遺體運回國後心臟卻不翼而飛的事件，向印尼政府提出正式交涉。根據法新社報導，澳洲外交部表示，正向死者家屬提供領事協助。

母親泣訴「穿心之痛」 堅信愛子遭謀殺

23歲的昆士蘭男子拜倫．哈多（Byron Haddow），今年稍早被發現死於他所居住的峇里島別墅的泳池中。他的母親香黛兒（Chantal Haddow）向澳洲第九頻道泣訴，在遺體運回四週後，才接到官方電話，詢問他們是否知情兒子的心臟被留在了峇里島。「正當我以為我已心碎無可碎時，這又是一記穿心之痛。」

她悲痛地說：「我感覺這其中涉及謀殺。我認為他在入水前就已經出事了。」家屬的質疑源於案件的諸多疑點，包括身高178公分的拜倫，竟會溺斃在僅150公分深的泳池中，且遺體上有多處不明傷痕。

然而，執行初次驗屍的印尼法醫古娜旺（Nola Margaret Gunawan）醫師，22日向《雪梨晨驅報》駁斥了任何不當行為的指控。「為法醫檢驗目的，他的心臟經過檢測後，在家屬將遺體運回國時被留了下來。」古娜旺醫師更宣稱：「我已向家屬解釋了驗屍結果，他們已經接受了我的解釋。」此說法與家屬的悲痛反應與公開質疑形成強烈對比，引發巨大爭議。

澳洲官方全面介入 驗屍庭重啟調查

這起事件已促使澳洲官方全面介入。澳洲駐峇里島與雅加達的高級官員，已就此事向印尼政府提出交涉。澳洲駐峇里島總領事館也已向相關醫院官員，傳達了家屬的關切。與此同時，昆士蘭驗屍庭（Coroners Court of Queensland）已對拜倫的死因展開公開調查，希望能釐清真相。

