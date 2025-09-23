為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    南韓鋰電池廠Aricell大火23死 負責人被判刑15年

    南韓Aricell鋰電池工廠大火釀23死，公司代負責人朴淳瓘（見圖）被判處15年有期徒刑。（歐新社）

    南韓Aricell鋰電池工廠大火釀23死，公司代負責人朴淳瓘（見圖）被判處15年有期徒刑。（歐新社）

    2025/09/23 16:22

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓京畿道華城市Aricell鋰電池工廠2024年6月發生大火，造成23名員工慘死，水原地方法院今（23日）依照違反《重大災害處罰法》、《派遣法》、《勤勞基準法》等罪嫌，判處公司代表（負責人）朴淳瓘（박순관，音譯）15年有期徒刑。

    《韓聯社》報導，這是南韓《重大災害處罰法》自2022年實施以來所出現過的最高刑期，除了之外，朴淳瓘的兒子、Aricell工廠本部長朴重彥（박중언，音譯）也被判刑15年，其餘6名相關高層和員工則是入獄1至2年不等。

    法官指出，朴淳瓘違反了讓緊急逃生出口維持暢通的義務，並要求朴重彥注重在產能和銷售等方面，沒有對員工進行完善的安全教育。法官表示，這起悲劇原本是可以預防的，但企業在追求利潤最大化的情況下，往往忽視了工人的安全。

    Aricell廠區內堆放的鋰電池冒煙。（法新社）

    Aricell廠區內堆放的鋰電池冒煙。（法新社）

    鋰電池冒煙後迅速竄出火焰．員工雖使用滅火器但毫無效果。（法新社）

    鋰電池冒煙後迅速竄出火焰．員工雖使用滅火器但毫無效果。（法新社）

    廠房被燒得面目全非。（法新社）

    廠房被燒得面目全非。（法新社）

    圖 圖
    圖 圖
