南韓鋰電池廠Aricell大火23死 負責人被判刑15年

2025/09/23

〔即時新聞／綜合報導〕南韓京畿道華城市Aricell鋰電池工廠2024年6月發生大火，造成23名員工慘死，水原地方法院今（23日）依照違反《重大災害處罰法》、《派遣法》、《勤勞基準法》等罪嫌，判處公司代表（負責人）朴淳瓘（박순관，音譯）15年有期徒刑。

據《韓聯社》報導，這是南韓《重大災害處罰法》自2022年實施以來所出現過的最高刑期，除了之外，朴淳瓘的兒子、Aricell工廠本部長朴重彥（박중언，音譯）也被判刑15年，其餘6名相關高層和員工則是入獄1至2年不等。

法官指出，朴淳瓘違反了讓緊急逃生出口維持暢通的義務，並要求朴重彥注重在產能和銷售等方面，沒有對員工進行完善的安全教育。法官表示，這起悲劇原本是可以預防的，但企業在追求利潤最大化的情況下，往往忽視了工人的安全。

