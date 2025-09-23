美議員團赴北京警告：AI、無人機作戰易釀美中「災難性誤判」

美國聯邦眾議員史密斯（中）23日於北京的美國大使館舉行記者會，在他身旁的是美國駐中大使龐德偉（David Perdue，左）與眾院外交委員會共和黨成員鮑姆加特納（右）。史密斯在會中警告，美中兩軍因AI等新科技發展，存在擦槍走火的風險。（法新社）

2025/09/23 16:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，一個正在中國訪問的美國國會代表團23日警告，隨著人工智慧（AI）與無人機作戰等國防科技以驚人的速度發展，美中兩國軍隊之間發生「誤解」的風險正急劇升高。

代表團團長、美國眾議院軍事委員會最資深的民主黨議員史密斯（Adam Smith），在北京的記者會上直言，美中雙方的軍機與船艦近期頻繁出現「過於靠近彼此」的危險情況。他強調，兩國迫切需要建立更好的對話，以建立避免衝突的機制。

這個由四名跨黨派議員組成的代表團，22日已會晤中國國防部長董軍。會後雙方聲明雖均提及對話，但側重各有不同：美方強調應更坦率地「處理分歧」，中方則敦促美方應「消除干擾限制因素」。

川習通話關係回暖？ 關稅、TikTok仍是難題

此次國會代表團的訪問，正值美國總統川普與中國國家主席習近平二次通話、雙邊關係略顯回暖之際。川普已表示，將於下月底在南韓舉行的亞太經合會（APEC）峰會場邊與習近平會晤，並計畫於明年訪問中國。

然而，雙邊關係仍存在諸多難題。兩國今年稍早互相大幅加徵關稅，雖達成暫時協議，但該協議將於今年11月到期。此外，代表團週一與中國國務院副總理何立峰會談時，也觸及了芬太尼、關鍵礦產以及TikTok的未來等敏感議題。

史密斯在被問及TikTok問題時表示：「我的理解是，我認為這問題尚未100%解決。」白宮先前曾表示，一個美國版的TikTok將採用本土開發的演算法模型，這可能為這個中資平台繼續在美營運掃除主要障礙之一。

這個代表團成員還包括眾院外交委員會共和黨成員鮑姆加特納（Michael Baumgartner），以及軍委會民主黨成員肯納（Ro Khanna）和胡拉漢（Chrissy Houlahan）等人。他們接下來還將會晤中國全國人大常委會委員長趙樂際與外交部長王毅，代表團將在中國停留至25日。

