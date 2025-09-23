原本想炸富士山！蔡國強「火龍」煙火秀遭日、法拒絕 在中輕易通過

戶外品牌「始祖鳥」聯合藝術家蔡國強，近日在西藏喜馬拉雅山脈點燃大型煙火秀，引發各界批判。（圖擷自微博）

2025/09/23 16:01

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕已被中資收購的戶外品牌「始祖鳥」（ARC’TERYX），聯合藝術家蔡國強近日在西藏喜馬拉雅山脈點燃大型煙火秀，引發各界批判，現又被爆出，蔡國強原擬在日本富士山、法國聖維克多山實施煙火秀，但遭到兩國以危害環境拒絕，最終在中國輕易通過，來實施煙火炸喜馬拉雅山脈。

中國微博熱議蔡國強在山區點燃煙火炸山構思已久，早在3月蔡國強團隊想要炸富士山，但被日本環境省拒絕，相關單位認為該活動有3大風險，煙火爆破可能攪動火山灰，弄鬆富士山岩層裂縫；煙火粉塵會讓花粉散播更遠，加重周邊民眾呼吸道問題；煙火爆炸聲響打擾鳥類繁殖，恐讓他們棄巢。

隨後蔡國強團隊又想在法國聖維克多山實施「火龍」煙火秀，遭到當地環境組織強烈反彈，這是瀕危鳥類主要繁殖地，在此施放大量煙火恐破壞生態平衡，破壞鳥類棲息；法國文化部最後以保護生態更重要為由拒絕。

中國網友痛批：「法、日不要的，在中國只要經鄉村、縣三級政府同意，得以砸傷世界屋脊雪山高原」、「法、日都不通過的智障計畫在國內就能輕鬆通過，高原環境植被被破壞後要1、200年的時間才能自癒」。

「蔡國強的煙火秀，被日本和法國以影響環境拒絕了，然後國內通過了，怎麼，我們是什麼低人一等的地方嗎，氣死我了」、「一個被法國和日本拒絕的項目，如今在生態環境更加脆弱的青藏高原上被實現了」。

