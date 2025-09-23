為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    巴西阿嬤誤烤毒蛋糕 9歲孫女與愛貓喪命、11歲孫險逃死劫

    巴西奶奶製作毒蛋糕給2孫女吃，導致1名孫女不幸身亡。示意圖。（資料照）

    巴西奶奶製作毒蛋糕給2孫女吃，導致1名孫女不幸身亡。示意圖。（資料照）

    2025/09/23 16:02

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西驚傳一起駭人事件！一名奶奶遭指控在蛋糕裡動手腳下毒，導致9歲孫女不幸身亡、11歲孫女輕微中毒，連家中的寵物貓也沒逃過。目前老奶奶遭警方逮捕，至於是意外還是蓄意下毒，仍待進一步調查釐清。

    根據英國《鏡報》報導，59歲的伊莎貝爾（Izabel Cardoso de Andrade）在暑假期間，趁著兩名孫女來訪時端出一份「烤蛋糕」，當作點心，沒想到兩名女孩在食用後，當場出現嘔吐、腹痛情況，其中9歲的阿拉娜（Alana dos Santos Cardoso Marques）症狀相當嚴重，而11歲的姊姊因吃得較少，僅出現輕微不適。更令人震驚的是，家中的寵物貓舔食蛋糕後，也出現了異常反應。

    阿拉娜在事發後，鼻腔噴出不明的白色液體，情況相當不樂觀，嚇得爺爺奶奶連忙打電話求救，鄰居在得知後也立刻將她送往醫院，然而阿拉娜在抵達後不久，即因心肺衰竭宣告不治。後續警方發現，家中的寵物貓也同樣出現症狀並死亡，隨即前往伊莎貝爾住所採集蛋糕樣本。

    事後檢驗結果出爐，蛋糕裡檢驗出「托福松」（Terbufos）成分。這是一種劇毒殺蟲劑，會直接攻擊中樞神經，引發肌肉無力，若劑量過高，更會導致死亡。醫學資料指出，中毒症狀還包括癲癇發作、呼吸困難、抽搐，甚至造成神經系統永久損傷。

    警方表示，目前尚未掌握任何明確犯案動機，案件仍在調查中，至於中毒悲劇究竟是蓄意下手，還是意外釀禍，仍有待進一步釐清。

