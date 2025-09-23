安德魯王子前妻也出事！ 莎拉電郵稱艾普斯坦「摯友」 形象全毀

艾普斯坦醜聞持續延燒，同時重創安德魯王子（右）與其前妻莎拉·佛格森（左）。莎拉近期因一封稱艾普斯坦為「摯友」的舊電郵曝光，已遭多家慈善機構切割。圖為兩人9月16日一同出席肯特公爵夫人凱薩琳的喪禮。（路透資料照）

2025/09/23 15:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕繼安德魯王子之後，他的前妻、英國約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson），也因與已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關聯而陷入風暴。根據英國廣播公司（BBC）報導，因一封莎拉在2011年稱呼艾普斯坦為「至高無上的朋友」的電郵曝光，已引發雪崩式效應，至少已有7家慈善機構宣布與她切割，拔除其贊助人或大使的身份。

根據此前《週日郵報》與《太陽報》披露的電郵內容，莎拉在信中似乎為自己曾公開與艾普斯坦劃清界線的言論，私下向他道歉。她寫道：「你永遠是我和我家族一位堅定、慷慨且至高無上的朋友。」

請繼續往下閱讀...

然而，就在這封電郵發送前數週，莎拉才剛在一次公開訪談中，痛斥與艾普斯坦的往來（包括向他借錢）是「巨大的判斷錯誤」，並堅稱：「他所做之事是錯的，他也為此被正當地判刑入獄...我再也不會與傑佛瑞·艾普斯坦有任何瓜葛。」

面對外界「表裡不一」的指控，莎拉的發言人辯稱，該電郵是在艾普斯坦威脅要對她提告誹謗的壓力下，為安撫對方而寫，並強調莎拉至今仍對曾與艾普斯坦有任何關聯感到後悔。然而，這起風暴再次凸顯了艾普斯坦醜聞對約克公爵一家的持續性殺傷力。

安德魯王子先前便已因自身與艾普斯坦的關係，被迫辭去所有王室公職並失去贊助人頭銜。BBC分析指出，與艾普斯坦的關聯，就如同一艘緩慢洩漏毒油的油輪，持續汙染著所有沾上邊的人。

重返王室之路蒙陰影 白金漢宮恐保持距離

這場切割潮對莎拉的打擊尤為沉重，因為慈善事業是她目前僅存的主要公眾形象。各家慈善機構以「不恰當」為由與她終止合作，顯示她的個人品牌已嚴重受損。近年來，莎拉好不容易才逐漸重返王室核心圈，甚至在去年耶誕節，數十年來首次獲邀參加王室私人莊園桑德令罕（Sandringham）的聚會。但這起最新的醜聞，恐將讓她重返王室榮耀的道路再生變數，白金漢宮未來可能更希望她與安德魯王子保持低調與距離。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法