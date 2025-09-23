印度飯店馬桶「暗藏1.5公尺毒蛇」 狂飆嘶嘶聲與人對峙

印度拉賈斯坦邦傳出，有民眾進入當地飯店廁所後，在馬桶內發現一條長達1.5公尺、不斷發出警告意味嘶嘶聲的眼鏡蛇。（圖擷取自@journorahull 社群平台「X」）

2025/09/23 15:31

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到氣候變遷、生態環境遭人為破壞等影響，印度人蛇衝突事件頻頻發生。近期在印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）傳出，有民眾進入當地飯店廁所後，在馬桶內發現一條長達1.5公尺、不斷發出警告意味嘶嘶聲的眼鏡蛇，雙方一度陷入僵硬對峙，直到有關單位派專業人士將蛇捕獲與野放，才結束這場驚魂記。

綜合外媒報導，位於印度拉賈斯坦邦阿傑梅爾（Ajmer）一間知名飯店，近來發生一起令人震驚的人蛇衝突事件。從網上瘋傳的影片顯示，一名旅客進入飯店2樓廁所，便看到一條在馬桶內的眼鏡蛇，原本靜靜蜷縮在馬桶內，感應到有其他生物闖入後，立即進入防衛模式，包含將蛇身直直立挺、不斷發出嘶嘶聲等。

請繼續往下閱讀...

旅客被嚇得不敢輕舉妄動，生怕眼鏡蛇衝過來攻擊自己，現場氣氛頓時陷入緊張對峙。所幸救援隊獲報趕到現場，並小心翼翼展開捕蛇行動，最終順利將其制伏，整個過程無論是蛇還是人類都沒受傷，救援隊事後也將蛇野放回附近森林中。

事件相關畫面目前在網上被瘋傳，網友紛紛表示，「成功解鎖恐懼成就」、「我最大的恐懼成真了」、「為什麼這個人離蛇這麼近？」、「如果我遇到，會想馬上退飯店錢」。另據印媒報導，有諸多原因導致印度人蛇衝突頻傳，其中又以氣候變遷、城市化快速發展以及土地利用變化居於首位。

#Watch | A venomous five-foot cobra caused panic in a Pushkar hotel after emerging from a second-floor washroom commode. Tourists were terrified, capturing the incident on video. The Rajasthan Cobra Team arrived promptly, safely captured the snake, and released it into the… pic.twitter.com/bj1nCvvLIQ — The Daily Jagran （@TheDailyJagran） September 22, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法