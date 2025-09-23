川普將在聯合國上演「暗黑劇本」 左批全球主義 右會澤倫斯基

美國總統川普23日將重返聯合國大會發表演說，預計將闡述其「美國優先」的世界觀，並對「全球主義」機構提出嚴厲批評。（歐新社資料照）

2025/09/23 14:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《法新社》報導，在對俄羅斯的耐心日益消磨之際，美國總統川普將於23日在聯合國峰會上與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會晤。外界預期，川普將藉此機會，向全世界闡述他對這個全球最大多邊組織的「黑暗看法」。

這將是川普重返白宮後，首度在聯合國大會發表演說，也是他自從8月15日邀請俄羅斯總統普廷前往阿拉斯加會談後，第二次與澤倫斯基見面。該次美俄峰會雖打破了莫斯科在西方的孤立，卻未能在烏克蘭問題上取得任何突破。

過去一個月，俄羅斯不僅持續猛攻烏克蘭，更以無人機或空中侵擾的方式，頻繁挑釁北約成員國波蘭、愛沙尼亞與羅馬尼亞，引發西方高度憂慮。

澤倫斯基冒險再會川普 力促美對俄祭出新制裁

川普上週才剛承認普廷「真的讓我失望了」，而澤倫斯基預計將在會談中，力促川普採取更強硬路線，並對俄羅斯實施新的制裁。然而，此次會晤對澤倫斯基而言仍充滿風險，他今年2月28日在白宮的一場火爆會議中，曾遭川普與副總統范斯斥責，稱他對美國數十億美元的軍事援助「忘恩負義」。

川普的演說內容也備受關注。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，川普將討論「美國實力在世界各地的復興」，她說：「總統也將觸及全球主義機構如何嚴重腐蝕了世界秩序，並將闡述他直接且具建設性的世界觀。」

川普在其第二任期內，更積極地推動其「美國優先」的民族主義願景，他已著手讓美國退出世界衛生組織（WHO）與聯合國氣候機構，大幅削減美國的發展援助，並因不滿外國法官的裁決而對其實施制裁。

身為紐約本地人，川普在此次為期一週的峰會中，僅計畫停留不到1天。他少數的一對一會晤中，其中一場是與意識形態相近的阿根廷右翼總統米雷伊（Javier Milei）會面。川普的現身，正值其傳統盟友與他分道揚鑣之際。就在前一天，法國總統馬克宏才剛率領一批西方盟邦承認巴勒斯坦國，此舉遭到以色列強烈反對，而美國與以色列雙雙缺席了該場特別會議。

