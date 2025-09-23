轟動法國「無屍殺妻案」開始審理 法庭攻防成焦點

法國男子朱比拉涉嫌殺害護理師妻子德爾芬，但警方並未尋獲遺體或任何血跡，也沒有目擊證人，法院開庭審理後成為法國矚目的案件。圖為朱比拉22日出庭。（法新社）

2025/09/23 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕法國38歲油漆工朱比拉（Cédric Jubillar），涉嫌於2020年殺害護理師妻子德爾芬（Delphine），但警方並未尋獲遺體或任何血跡，也沒有目擊證人，朱比拉本人則全盤否認犯案，奧克西塔尼大區塔恩省阿爾比（Albi）法院於22日起開庭審理，法庭攻防成為法國矚目的焦點。

據《BBC》報導，朱比拉和德爾芬育有1歲6個月大、6歲的小孩，但夫妻關係非常差，朱比拉擁有嚴重的大麻毒癮，幾乎找不到任何工作，德爾芬在遇害前正和他商量離婚，並已在網路上找到新男友。

2020年12月16日凌晨，朱比拉報案指稱妻子德爾芬失蹤了，警方和當地居民隨即展開大規模搜索，甚至有洞穴探險家前來協助，進入阿爾比的廢棄礦井裡尋找，但始終都未能找到德爾芬的遺體。

當局於2021年年中開始對朱比拉進行調查並將其羈押，檢方認為朱比拉具有很明顯的殺妻動機，目前掌握的間接證據包括朱比拉於案發當晚行為異常、似乎有過鬥毆、眼鏡被打碎、有鄰居聽到女生的尖叫聲。

朱比拉的前獄友和前女友，分別作證指稱朱比拉向他們坦承殺妻，並說出自己將德爾芬埋在哪裡。不過，當局動員挖掘後並未發現遺體，因此這2名證人的供詞預計會受到辯護方強烈質疑。

阿爾比法院從22日起展開為期1個月的審理，將傳喚65名證人和11名專家出庭，目前所收集的證據資料超過1.6萬頁，最終將宣判朱比拉是否有罪。

法國作家蒙泰谷（Thibault de Montaigu）感嘆，這起案件根本就是知名推理小說家西默農（Georges Simenon）筆下的故事，儘管有不少間接證據都指向了朱比拉，但問題在於每天都要抽10支大麻菸、腦袋陷入混亂的癮君子，怎麼能夠實施如此完美的犯罪。

蒙泰谷指出，若真的是朱比拉犯案，那麼他就要不留下任何痕跡地殺害妻子、秘密運屍並將其埋到沒有人能夠找到地方，而且在他作案時並未驚動到在家裡睡覺的小孩，回來後還能若無其事地迎接警察上門，不禁讓人懷疑他到底是唬人的天才，亦或是真的無辜。

德爾芬遺體至今仍未尋獲。（法新社）

